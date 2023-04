Ambiente: G7 di Sapporo poco ambizioso sui combustibili fossili

Di Euronews

Ci pensano il Paese ospitante, il Giappone, e gli Stati Uniti a ridimensionare gli obiettivi della transizione energetica.

Il G7 di Sapporo non è dunque riuscito a concordare nuove scadenze per porre fine a fonti di energia inquinanti come il carbone.

Qualche indicazione in più è arrivata in relazione all'inquinamento da plastica, come sottolinea il ministro dell'Ambiente giapponese, Akihiro Nishimura: "Abbiamo concordato di intraprendere azioni per porre fine all'inquinamento da plastica entro il 2040. È stato anche chiesto a tutte le parti di impegnarsi a ridurre a zero le emissioni entro il 2050 e il picco globale delle emissioni entro il 2025".

L'eliminazione graduale dei combustibili fossili

Il ministro francese per la transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, ha dichiarato che la formulazione "eliminazione graduale dei combustibili fossili" rappresenta comunque un "forte passo avanti" in vista dei vertici del G20 e della COP28.

La Gran Bretagna e la Francia avevano proposto un nuovo traguardo: porre fine all'energia a carbone "non abbattuta" - che non adotta misure per compensare le emissioni - entro questo decennio. Ma con le forniture energetiche globali ancora sotto pressione a causa della guerra in Ucraina, l'obiettivo è stato respinto da altri membri, tra cui il presidente del blocco, il Giappone, e gli Stati Uniti.

"Avrei ovviamente voluto impegnarmi a eliminare gradualmente il carbone entro il 2030" - ha dichiarato Pannier-Runacher - "ma è una questione su cui possiamo ancora fare progressi nelle prossime discussioni, in particolare alla COP28", la conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a Dubai a novembre.

I Paesi industrializzati del Gruppo dei Sette, che comprende anche Germania, Italia, Canada e Ue, hanno tutti l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050 o prima, dopo aver firmato l'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento a meno di 2 gradi Celsius, e idealmente a 1,5 gradi.

Il ruolo dei biocarburanti

Spinte maggiori sono arrivate in merito all'importanza dei biocarburanti nella decarbonizzazione del settore auto, in vista della scadenza del 2035 sul superamento dei motori a diesel e benzina nelle vetture nuove.

I biocarburanti, dei quali l'Italia è produttrice, vengono associati ai carburanti sintetici nello statement finale che evidenzia "le opportunità che questi offrono per contribuire ad una forte decarbonizzazione del settore auto". Si tratta di un riconoscimento di rilievo per il confronto sul tema tra Italia e Ue.

A questo proposito, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto osserva che già da domani occorre "far ripartire il dialogo con i Paesi europei per arrivare con dati scientifici certi alle soluzioni migliori".

Pichetto ha formalmente assunto la presidenza del G7 che sarà a guida italiana dal 2024.