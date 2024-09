La Commissione europea ha stanziato 40 milioni di euro in aiuti umanitari all'Ucraina per affrontare il prossimo inverno. Zelensky annuncia che sarà in Italia, al Forum di Cernobbio per incontrare la presidente del consiglio Giorgia Meloni

PUBBLICITÀ

Il bilancio provvisorio dell'ultimo attacco missilistico russo di venerdì mattina sull'Ucraina centrorientale è di un morto e almeno 55 feriti. Cinque missili balistici sono stati lanciati su Pavlograd, nella regione di Dnipropetrovsk, l'attacco ha colpito le infrastrutture civili, inclusa la basilica della città.

Nella notte la difesa aerea di Kiev ha abbattuto 27 droni russi su 44 che erano stati lanciati, oltre a un missile teleguidato Kh-59 e a un antiradar Kh-31P.

Commissione Ue: quasi 1 miliardo di euro in aiuti umanitari all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022

La Commissione europea ha stanziato 40 milioni di euro in aiuti umanitari all'Ucraina per affrontare l'inverno. Lo ha annunciato su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sottolineando che i fondi si sono resi necessari a causa dei continui bombardamenti alle infrastrutture energetiche ucraine.

Di questi 40 milioni, 5 saranno per i rifugiati ucraini in Moldova, mentre i restanti 35 milioni sono destinati a progetti umanitari in Ucraina. Gli aiuti serviranno a riparare gli edifici danneggiati dai bombardamenti, assicurare elettricità e riscaldamento e a fornire riparo alle persone più bisognose.

Attacco russo su Leopoli: un uomo perde moglie e tre figlie

I cittadini di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, piangono ancora la morte di sette persone uccise in un attacco russo mercoledì, quattro delle quali facevano parte della famiglia Bazylevych. Yaroslav è infatti l'unico rimasto vivo, gli attacchi russi hanno ucciso la moglie Yevhenia e le loro tre figlie, Yaryna, 21 anni, Daryna, 18 anni, ed Emilia, 7 anni.

A Roma esposta un'ambulanza ucraina mitragliata

Esposta per una settimana fino al 7 settembre in via dei Fori imperiali, nel cuore di Roma, un’ambulanza ucraina che nel settembre 2022 è stata mitragliata dalle truppe russe nella regione di Kharkiv. Su tutto il telaio del mezzo e nei suoi interni è possibile osservare i fori causati dai proiettili. Intorno è stato allestito una piccolo spazio in ricordo delle vittime di Kharkiv. L’esposizione fa parte di un tour mondiale legato alla campagna Ukraine is calling lanciata dal gruppo LUkraine, con sede in Lussemburgo. L’obiettivo dell'iniziativa è una raccolta fondi con cui finanziare mezzi di supporto e altre ambulanze per far fronte all’emergenza medica in Ucraina.

Zelensky: 6mila soldati russi uccisi o rimasti feriti nella regione di Kursk

Sono circa 6mila i soldati russi uccisi o rimasti feriti dalle truppe ucraine durante l'operazione in corso nella regione di Kursk: lo ha detto Volodymyr Zelensky alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa del Paese in corso nella base aerea statunitense di Ramstein, in Germania. Il presidente ucraino ha ricordato che nell'incursione iniziata il 6 agosto, Kiev ha conquistato 1.300 km quadrati della regione russa di confine, dove si trovano più di cento insediamenti.

Zelensky ha inoltre annunciato che dopo la visita in Germania sarà in Italia, a Cernobbio, per il Forum economico internazionale Ambrosetti, dove incontrerà, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.