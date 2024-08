Di Luke Hanrahan

Dopo settimane di scontri nel Regno Unito e le minacce alla sicurezza che hanno portato alla cancellazione degli show di Vienna, la popstar americana si è esibita nella prima delle cinque date nella capitale del Regno Unito. Ospite della serata l'artista inglese Ed Sheeran

The Eras Tour è ricominciato giovedì sera a Londra davanti a quasi 90 mila “Swifties”. L’attesissimo show della popstar americana Taylor Swift si è svolto al Wembley Stadium senza particolari problemi, dopo che gli ultimi tre appuntamenti di Vienna erano stati cancellati a causa di minacce terroristiche.

Oltre ai fatti nella capitale austriaca, i cinque concerti londinesi della cantante originaria della Pennsylvania arrivano dopo due settimane di violenti scontri nel Regno Unito provocati da manifestanti di estrema destra. L’evento che ha dato inizio ai disordini è stato proprio l’accoltellamento a Southport di tre bambine mentre partecipavano a un corso di ballo a tema Taylor Swift.

"L'orrore dell'attacco di ieri a Southport mi sta investendo continuamente e sono completamente sotto shock", aveva scritto Taylor Swift in una storia su Instagram, "La perdita di vite umane e di innocenza, e il trauma orrendo inflitto a tutti coloro che erano lì, alle famiglie e ai primi soccorritori. Erano solo dei ragazzini a lezione di danza. Non so proprio come esprimere le mie condoglianze a queste famiglie".

Agenti di polizia controllano l'arrivo dei fan di Taylor Swift allo stadio di Wembley a Londra, 15 agosto 2024

Rafforzate le misure di sicurezza prima e durante il concerto

Anche la popstar ha fatto riferimento alle violenze per le strade di molte città del Regno Unito e ha iniziato il suo concerto con la canzone “22” indossando una maglietta con la scritta “Molte cose stano succedendo in questo momento”.

Per gli ultimi concerti che chiudono la tournée europea del tour iniziato quasi un anno e mezzo fa negli Stati Uniti, la polizia di Londra ha dichiarato che sarebbero stati rafforzati i controlli sui biglietti, con ulteriori controlli aggiuntivi prima dell’ingresso e altre misure di sicurezza, come ad esempio il divieto di affollarsi all’esterno per ascoltare e cantare insieme le hit della popstar. E nonostante questo sin dal giovedì pomeriggio migliaia di fan si sono presentati in anticipo a Wembley per non perdersi uno degli eventi dell’anno nella capitale britannica.

Ospite a sorpresa è stato il cantante inglese Ed Sheeran, che ha eseguito diverse canzone alle quali i due hanno collaborato.