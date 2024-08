Di Euronews

Mercoledì scorso, la polizia austriaca ha arrestato un giovane 19enne sospettato di aver giurato fedeltà al gruppo dello Stato Islamico

Tutti e tre i prossimi concerti di Taylor Swift a Vienna sono stati cancellati. La ragione è stata precisata dalle autorità austriache: sono stati arrestati due uomini per aver presumibilmente progettato un attacco terroristico durante gli eventi.

Concerti cancellati per rischio attacco terroristico

I concerti erano previsti all'Ernst Happel Stadium di Vienna giovedì, venerdì e sabato, nell'ambito del suo Eras Tour che ha attraversato l'Europa, dopo aver recentemente visitato la Germania. "A causa della conferma da parte di funzionari governativi di un attacco terroristico pianificato... Non abbiamo altra scelta che cancellare i tre spettacoli previsti per la sicurezza di tutti", hanno dichiarato gli organizzatori dell'evento in una dichiarazione condivisa su Instagram.

Mercoledì scorso, le autorità austriache hanno arrestato un 19enne a Ternitz nella capitale austriaca. L'uomo era già noto alle autorità in quanyto sospettato di terrorismo ed è stato arrestato a seguito di una vasta operazione di polizia con l'evacuazione di oltre 100 residenti nelle vicinanze, stando alle dei media locali.

Il 19enne sospettato ha giurato fedeltà al leader dell'ISIS a luglio

Franz Ruf, il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha dichiarato: "Secondo lo stato attuale delle indagini, i sospetti si sono radicalizzati su Internet. Il 19enne ha giurato fedeltà all'attuale leader dell'ISIS all'inizio di luglio. Successivamente, i sospetti hanno compiuto atti concreti preparatori di un attacco terroristico".

A Vienna è stata arrestata anche una seconda persona, ritenuta in contatto con il primo sospettato. La polizia sta cercando altre tre persone in relazione all'attacco. Le autorità sono state informate dell'attacco da un servizio di sicurezza straniero. In merito al primo sospetto jihadista, il diciannovenne fermato, le autorità hanno spiegato che nella sua abitazione a Ternitz "sono state sequestrate sostanze chimiche". Il capo della sicurezza pubblica austriaca, Franz Ruf, ha dichiarato che le autorità erano a conoscenza dei preparativi per un attacco di questo tipo e che il sospetto si era concentrato sull'imminente concerto.

In totale, il concerto ha fatto registrare il tutto esaurito per 65.000 posti a sedere per ciascuno dei suoi giorni di visita in Austria, e si prevede che altri 20.000 fan saranno presenti all'esterno del locale.