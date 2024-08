Di Euronews

Un 18enne austriaco è stato arrestato giovedì. Aveva legami con almeno uno degli altri due arrestati in settimana. L'accusa è di avere pianificato attentati ai concerti della cantante Usa a Vienna, poi annullati. Per gli esperti, cresce la minaccia posta da giovani europei radicalizzati

Un terzo giovane è stato arrestato in relazione allo sventato attacco ai concerti di Taylor Swift a Vienna, poi annullati, ha reso noto il ministro degli Interni Gerhard Karner.

Karner ha annunciato venerdì che un 18enne è stato fermato giovedì sera per essere stato presumibilmente in contatto con uno dei due sospettati del tentato attacco. L'arresto nella capitale austriaca è stato annunciato durante una conferenza stampa.

Due austriaci, di 19 e 17 anni, erano stati arrestati martedì in relazione al fallito attentato. La polizia austriaca ha chiarito di non ricercare altre persone.

Le autorità locali ritengono che il piano, che ha portato all'annullamento dei tre concerti programmati della cantante statunitense e che avevano registrato il tutto esaurito, sia stato ispirato dai gruppi legati all'autoproclamato Stato Islamico e da Al-Qaeda.

Gli investigatori hanno scoperto materiale per la fabbricazione di bombe a casa di uno dei sospetti mentre l'altro avrebbe confessato di aver pianificato di "uccidere quante più persone possibile fuori dal luogo del concerto".

Terrorismo, la crescente minaccia dei giovani estremisti

Gli esperti di sicurezza avvertono che questo incidente è tutt'altro che isolato e mette in evidenza una tendenza crescente e profondamente preoccupante in tutta Europa.

È emerso infatti un modello più ampio di attività estremista, che segnala l'ascesa di una nuova generazione di giovani che hanno subito una radicalizzazione online.

Secondo l'esperto di terrorismo Peter Neumann, le minacce sono aumentate in tutta l'Europa occidentale.

"Fa parte di un modello più ampio che si è sviluppato molto rapidamente negli ultimi dieci mesi, ma che non è stato quasi denunciato", ha spiegato Neumann.

"Abbiamo avuto sei attacchi riusciti e portati a termine da jihadisti in Europa occidentale, 21 invece tentati o sventati. Quindi un totale di 27 attacchi realizzati o pianificati in Europa occidentale" in questo periodo, ha proseguito. "È un numero più che quadruplo rispetto al 2022".

Tale impennata sembra strettamente legata all'aumento della radicalizzazione online, dove i gruppi estremisti sfruttano piattaforme digitali come Telegram per diffondere la loro ideologia e reclutare nuovi seguaci nelle loro organizzazioni terroristiche.

"I vari canali dicono loro che è loro dovere non solo essere convinti di queste cose, ma anche tradurle in azione, cioè attaccare le persone, fare la guerra", ha detto Moussa Al Hassan, fondatore di Derad, una ONG dedicata alla deradicalizzazione.

"Questo significa che chiunque sia radicalizzato e provenga da questi diversi movimenti ideologici è anche un potenziale assassino" secondo Al Hassan.

Gli esperti ritengono che queste reti si stiano diffondendo nell'Europa occidentale, come Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi.

In alcuni casi, si formano cellule in rete che attraversano i confini nazionali, come ad esempio tra Svizzera, Germania e altri Paesi, nonché tra Belgio e Francia.