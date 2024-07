Di Savannah Avery Agenzie: AP

Il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco sta per concludere la sua sessione annuale per discutere dei nuovi siti da aggiungere alla lista del patrimonio

In India sono ancora in corso le valutazioni per l'inclusione di numerosi siti in tutto il mondo nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Agenzia Culturale delle Nazioni Unite. Poiché la protezione di questi siti è fondamentale, ce ne sono alcuni che sono stati inseriti in una lista alternativa di luoghi a rischio di danneggiamento.

La grotta di Vjetrenica è stata aggiunta di recente all'elenco dei siti protetti, diventando il quinto sito riconosciuto in Bosnia-Erzegovina.

L'ingresso della grotta di Vjetrenica, in Bosnia-Erzegovina. © Vjetrenica Public Company

Per l'Unesco il sito, situato nelle Alpi Dinariche, "si distingue per la notevole biodiversità ed endemicità delle grotte". All'interno si trovano diverse specie relitte pre-terziarie i cui parenti si sono estinti molto tempo fa: alcuni li chiamano "fossili viventi". L'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) collaborerà con il Paese per garantire una quantità d'acqua sufficiente al sistema di grotte e fornire finanziamenti adeguati.

Un'altra novità è il complesso della residenza di Schwerin, in Germania. Questo castello è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale senza subire danni durante i bombardamenti ed è stato protagonista del film "Kingsman - Il cerchio d'oro" con Colin Firth e Julianne Moore.

Il palazzo è situato su un'isola nel lago di Schwerin. Landeshauptstadt Schwerin

Questo castello, che si aggiunge all'elenco di oltre 50 siti tedeschi dichiarati Patrimonio dell'Umanità, è polivalente: è un centro di formazione per insegnanti di scuola materna, un museo e anche la sede del Parlamento statale.

Stonehenge è in pericolo?

La settimana scorsa l'Unesco ha respinto le raccomandazioni di inserire Stonehenge nell'elenco dei siti del patrimonio mondiale in pericolo, in seguito alle preoccupazioni legate ai piani del Regno Unito di costruire un tunnel autostradale che minaccerebbe il paesaggio intorno al monumento preistorico. Qualcuno ha parlato anche della necessità di proteggere i potenziali manufatti archeologici non ancora scoperti.

Stonehenge non è stato inserito nella lista dei siti dell'Unesco a rischio Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Il governo britannico vuole trasformare la A303, un'autostrada che attualmente passa proprio davanti al monumento, in un tunnel sotterraneo. Il tentativo di costruire un tunnel va avanti dagli anni '80, ma secondo Forbes è stato respinto perché "troppo costoso".

Dopo una riunione di un'ora e mezza a Nuova Dehli il comitato ha deciso di non aggiungere Stonehenge alla lista dei siti a rischio. L'Unesco ha emesso un emendamento per ribaltare una decisione precedente, essenzialmente annullando tutte le decisioni del passato. Alcune voci critiche hanno espresso la loro frustrazione.

"Questo è un giorno buio per Stonehenge e una vittoria insignificante per il governo britannico, poiché questa decisione non fermerà i danni al sito del patrimonio mondiale", ha detto John Adams, presidente della Stonehenge Alliance.