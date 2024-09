E il vincitore è... si è conclusa la kermesse cinematografica a Venezia. Ecco tutti i premiati

L'81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa e, dopo 11 giorni vibranti e umidi, la giuria del Concorso di quest'anno, guidata da Isabelle Huppert, ha assegnato l'ambito Leone d'Oro per il miglior film a Pedro Almodóvar e al suo film La stanza accanto.

Il film succede a Povere creature di Yorgos Lanthimos, premiato l'anno scorso, ed era il favorito tra i 21 film in Concorso quest'anno al Lido.

La stanza accanto è il 23° film del celebre regista spagnolo, ma il suo primo lungometraggio in inglese. Basato sul romanzo di Sigrid Nunez "What Are You Going Through", segue due amiche (Julianne Moore e Tilda Swinton) che riallacciano la loro amicizia. Si scopre che a una di loro è stato diagnosticato un cancro terminale al collo dell'utero. Dopo aver riallacciato i rapporti con l'amica, quest'ultima le chiede un favore... e uno grosso: essere presente nella stanza accanto quando lei prenderà una pillola per l'eutanasia e finirà la sua vita con dignità.

Almodóvar ha dedicato il Leone d'Oro alle sue due star e ha dichiarato che il premio apparteneva a loro. In precedenza aveva chiesto un maggiore accesso all'eutanasia in tutto il mondo e durante la conferenza stampa ha dichiarato: "In Spagna abbiamo una legge sull'eutanasia. Dovrebbe essere possibile in tutto il mondo. Dovrebbe essere regolamentata e il medico dovrebbe essere autorizzato ad aiutare il suo paziente".

"Questo film è a favore dell'eutanasia", ha continuato il regista, aggiungendo che il film non è politico ma umanista.

A partire dal 2024, l'eutanasia è legale solo in quattro Paesi europei: Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna, mentre in Portogallo la legge non è ancora in vigore e in attesa di regolamentazione.

La stanza accanto è il seguito di Parallel Mothers di Almodóvar del 2021, anch'esso presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore della Coppa Volpi per la migliore attrice a Penélope Cruz. Il regista ha già ricevuto il premio alla carriera del festival nel 2019.

Considerando che Venezia ha una comprovata esperienza nel presentare i futuri contendenti agli Oscar (dal 2014 ha ospitato quattro vincitori del premio per il miglior film - Birdman, Spotlight, La forma dell'acqua e Nomadland - e 19 candidati), ci si può aspettare che La stanza accanto sia uno dei primi candidati agli Oscar del prossimo anno, insieme a molti altri vincitori, tra cui The Brutalist.

April Venice Film Festival

Il secondo premio è andato al film italiano Vermiglio di Maura Delpero, mentre il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato ad April di Dea Kulumbegashvili, uno dei film più singolari presentati in Concorso quest'anno. Il film racconta di Nina, una ginecologa la cui moralità e professionalità è messa sotto esame dalle voci secondo cui pratica aborti illegali per chi ne ha bisogno.

"Con April, il mio obiettivo era esplorare e analizzare la dicotomia e la convergenza tra esistenza e femminilità", ha dichiarato la regista georgiana nelle note di regia. "Questo mi ha portato naturalmente ai temi della nascita e della morte".

The Brutalist Venice Film Festival

Il premio per la migliore regia è andato a Brady Corbet per The Brutalist, la sua saga americana di tre ore e mezza con Adrian Brody e Felicity Jones. Il film è un biopic su un immaginario architetto ungherese sopravvissuto all'Olocausto, László Tóth, che emigra negli Stati Uniti, ed è stato ampiamente considerato il preferito dalla critica quest'anno. Molti avevano pronosticato il film per il primo premio.

"La brevità non è mai stata il mio forte", ha dichiarato Tóth prima di ringraziare il cast, i produttori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di The Brutalist. Ha ringraziato la giuria per non aver messo in discussione la lunghezza del film.

The Quiet Son Venice Film Festival

Sul fronte della recitazione, Vincent Lindon ha vinto la Coppa Volpi per la sua interpretazione nel film francese Jouer Avec Le Feu (Il figlio tranquillo), che racconta di un padre che affronta la discesa del figlio verso il pensiero estremista di estrema destra.

Molti pensavano che Daniel Craig avrebbe vinto per il suo ruolo in Queer di Luca Guadagnino, ma il ruolo di Lindon, silenziosamente potente, ha conquistato l'attenzione della giuria. L'attore francese ha pronunciato un discorso di accettazione emozionante e molto toccante, durante il quale ha scelto Isabelle Huppert e ha interrotto il suo discorso per salutare tutti i membri della giuria per ringraziarli ed esprimere la sua gratitudine.

Diversi film presenti al Lido hanno affrontato il tema dell'estremismo e dell'ascesa dell'estrema destra; Il figlio tranquillo è un dramma solido che non offre soluzioni facili e va oltre il tema principale per diventare un film sulla paternità e sulla famiglia.

Babygirl Venice Film Festival

Nicole Kidman ha vinto il premio come miglior attrice per Babygirl, il dramma BDSM a sfondo sessuale che si rivela un tema di comunicazione nelle relazioni. L'attrice ha definito il thriller erotico "liberatorio".

Purtroppo la Kidman non ha potuto essere presente di persona, poiché sua madre Janelle Ann Kidman è morta e lei ha lasciato il lido per stare con la sua famiglia in questo momento difficile. La regista Halina Reijn ha ritirato il premio in sua vece e ha letto la dichiarazione della Kidman: "Sono sotto shock e devo andare dalla mia famiglia, ma questo premio è per lei... Sono molto grata di poter pronunciare il suo nome davanti a tutti voi. La collisione tra vita e arte è straziante e il mio cuore è spezzato".

Elenco completo dei vincitori:

CONCORSO PRINCIPALE

Leone d'oro - Miglior film: La stanza accanto (Pedro Almodóvar)

La stanza accanto (Pedro Almodóvar) Gran Premio della Giuria: Vermiglio (Maura Delpero)

Vermiglio (Maura Delpero) Leone d'argento - Miglior regista: Brady Corbet (The Brutalist)

Brady Corbet (The Brutalist) Premio speciale della giuria: April (Dea Kulumbegashvili)

April (Dea Kulumbegashvili) Migliore sceneggiatura: Murilo Hauser, Heitor Lorega (Sono ancora qui)

Murilo Hauser, Heitor Lorega (Sono ancora qui) Coppa Volpi per la migliore attrice: Nicole Kidman (Babygirl)

Nicole Kidman (Babygirl) Coppa Volpi per il miglior attore: Vincent Lindon (Il figlio tranquillo)

Vincent Lindon (Il figlio tranquillo) Premio Marcello Mastroianni per il miglior nuovo talento: Paul Kircher (E i loro figli dopo di loro)

ORIZZONTI

Miglior film: Il nuovo anno che non è mai arrivato (Bogdan Mureşanu)

Il nuovo anno che non è mai arrivato (Bogdan Mureşanu) Miglior regista: Sarah Friedland (Familiar Touch)

Sarah Friedland (Familiar Touch) Premio speciale della giuria: Uno di quei giorni in cui Hemme muore (Murat Firatoglu)

Uno di quei giorni in cui Hemme muore (Murat Firatoglu) Migliore attrice: Kathleen Chalfant (Familiar Touch)

Kathleen Chalfant (Familiar Touch) Miglior attore: Francesco Gheghi (Familia)

Francesco Gheghi (Familia) Miglior sceneggiatura: Scandar Copti (Buone vacanze)

Scandar Copti (Buone vacanze) Miglior cortometraggio: Who Loves the Sun (Arshia Shakiba)

LEONE DEL FUTURO Premio Luigi de Laurentis per la migliore opera prima: Familiar Touch (Sarah Friedland)

Premio del pubblico HORIZONS EXTRA: Il testimone (Nader Saeivar)

VENEZIA CLASSICI

Miglior documentario sul cinema: Reazioni a catena (Alexandre O. Philippe)

Reazioni a catena (Alexandre O. Philippe) Miglior film restaurato: Ecce Bombo (Nanni Moretti)

VENEZIA IMMERSIVA

Gran Premio della Giuria: Ito Meikyu (Boris Labbé)

Ito Meikyu (Boris Labbé) Premio speciale della giuria: Oto's Planet (Gwenael François)

Oto's Planet (Gwenael François) Premio alla Carriera: Impulse: Playing With Reality (Barry Gene Murphy, May Abdalla)

GIORNATE DEGLI AUTORI

Premio del GdA alla regia: Manas (Marianna Brennand)

Manas (Marianna Brennand) Premio del pubblico: Taxi Monamour (Ciro De Caro)

Taxi Monamour (Ciro De Caro) Premio Label Europa Cinemas: Alpha (Jan-Willem van Ewijk)

SETTIMANA DELLA CRITICA

Gran Premio: Don't Cry, Butterfly (Dương Diệu Linh)

Don't Cry, Butterfly (Dương Diệu Linh) Menzione speciale: No Sleep Till (Alexandra Simpson)

No Sleep Till (Alexandra Simpson) Premio del pubblico: Paul & Paulette Take a Bath (Jethro Massey)

Paul & Paulette Take a Bath (Jethro Massey) Premio del Circolo del Cinema di Verona per il film più innovativo: Don't Cry, Butterfly (Dương Diệu Linh)

Don't Cry, Butterfly (Dương Diệu Linh) Mario Serandrei - Premio Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico : Homegrown (Michael Premo)

: Homegrown (Michael Premo) Miglior cortometraggio : Things That My Best Friend Lost (Marta Innocenti)

: Things That My Best Friend Lost (Marta Innocenti) Miglior Regia (Cortometraggio): Nero Argento (Francesco Manzato)

Nero Argento (Francesco Manzato) Miglior contributo tecnico (cortometraggio): At Least I Will Be 8 294 400 Pixel (Marco Talarico)

La Mostra del Cinema di Venezia si è svolta dal 28 agosto al 7 settembre.

Restate sintonizzati su Euronews Cultura per il nostro resoconto completo del festival: gli alti, i bassi, i punti di riferimento e le novità da tenere d'occhio sui grandi e piccoli schermi nei prossimi mesi.