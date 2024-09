In questa puntata di Cult, esaminiamo l'audace visione dell'Uzbekistan per il Centro della Civiltà islamica di Tashkent e ci immergiamo nella vibrante cultura uzbeka al festival "Shark Taronalari", che celebra la musica tradizionale uzbeka.

All'ottavo congresso internazionale “The Legacy of the Great Ancestors: The Foundation of the Third Renaissance" a Samarcanda, scopriamo l'ambizioso progetto dell'Uzbekistan di costruire il Centro della Civiltà Islamica a Tashkent.

Si sono riuniti studiosi da tutto il mondo per presentare lavori innovativi legati al progetto, tra cui una ricostruzione in 3D dell'antica Aksiket e un album facsimile di 114 corani storici.

Scopriamo anche un'altra dimostrazione del ricco patrimonio culturale dell'Uzbekistan al festival "Shark Taronalari", che celebra la musica tradizionale uzbeka.