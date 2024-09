L'ex premier italiano ed ex presidente della Banca centrale europea ha presentato il rapporto sulla competitività dell'Ue chiesto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per risollevare l'economia del blocco

Il cambiamento deve essere "radicale", "urgente e concreto" e bisogna "puntare sulla crescita e la produttività", ha detto lunedì a Bruxelles l'ex primo ministro italiano ed ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, durante la conferenza stampa di presentazione del rapporto sulla competitività dell'Unione Europea.

Assieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che lo ha brevemente introdotto, Draghi ha spiegato i passi da compiere per risollevare l'economia del blocco.

"Perché ci importa la crescita? Perchè ha a che fare con i nostri valori fondativi, la prosperità, l'uguaglianza, la libertà, la pace e la democrazia in un ambiente sostenibile. L'Ue esiste per garantire pienamente questi diritti fondamentali. Se non può farlo, allora ha perso la sua ragion d'essere. Valori come Pil e crescita sono legati ai valori fondamentali, ecco perché quello che stiamo cercando di fare adesso è esistenziale", ha ricordato Draghi.

"Dobbiamo capire che diventeremo sempre più piccoli verso le sfide da affrontare. Una risposta unificata non è mai stata più obbligatoria. Per la prima volta dalla Guerra fredda dobbiamo temere per la nostra autoconservazione", ha avvisato Draghi.

I tre pilastri della competitività di Draghi: innovazione, decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti

"Fino a due anni fa, non avremmo avuto questa conversazione. Non possiamo ignorare che le condizioni sono cambiate. La crescita ha rallentato per un lungo periodo e ora il quadro del commercio globale è cambiato. La Cina sta competendo con noi sul mercato globale. La popolazione è destinata a continuare a calare e ora più che mai dobbiamo puntare sulla produttività", ha continuato Mario Draghi, che è poi passato al primo dei pilastri del suo rapporto, l'innovazione, soprattutto in relazione al gap con gli Stati Uniti.

Il secondo ambito di intervento è rappresentato dalla decarbonizzazione, senza rinunciare a un aumento della competitività. "Vogliamo che la decarbonizzazione sia una fonte di crescita, che tutte le politiche siano in sintonia con i nostri obiettivi climatici. È importante che la decarbonizzazione sia un'opportunità di crescita ma, se non riusciamo a coordinarci, c'è il rischio che la decarbonizzazione possa andare contro la competitività e la crescita", ha detto Draghi.

Il terzo concetto chiave è quello di un aumento della sicurezza degli approvvigionamenti per ridurre le dipendenze dall'esterno. Secondo Draghi, "Serve una politica estera comune, fare accordi con i Paesi più ricchi di risorse, creare partenariati industriali per garantire approvvigionamenti chiari e migliorare la catena industriale".

Riferendosi al rapporto, Draghi lo ha definito come "granulare e concreto: contiene 170 proposte concrete a livello generale poi declinate in sottoproposte di vario tipo. Non partiamo da zero, ma abbiamo la speranza di poter realizzare tutto quello che indichiamo nel rapporto".

Il tema degli Eurobond e del debito pubblico comune

I giornalisti hanno rivolto domande anche alla presidente von der Leyen, in particolare sulla possibilità di introdurre Eurobond per finanziare progetti comuni europei: "Prima c'è la definizione di priorità e progetti comuni, poi ci sono due strade possibili: i finanziamenti nazionali o nuove risorse proprie. Sarà la volontà dei Paesi membri a decidere come si vuole agire".

"Serve un asset sicuro comune? La risposta è sì. Sapete tutti come la penso: è uno strumento funzionale per raggiungere i nostri obiettivi", ha detto Draghi sul tema del debito pubblico comune, "Serve una valutazione comune su quali siano i pericoli e le ricadute. E questo è un ambito in cui i Paesi membri devono mettersi d'accordo".

"Siamo già in modalità di crisi perenne e non riconoscerlo significa ignorare la realtà e andare verso una situazione che nessuno vuole. Avanzare proposte necessarie per la produzione in Ue non è il piano B è l'obiettivo principale, il tutto è urgente e urgentissimo, e verrà presentato ai leader Ue perché saranno i leader a rispondere adottando decisioni pratiche. Bisogna andare avanti insieme ma se non lo si potrà fare bisognerà trovare altri modi per andare avanti", ha concluso Draghi.

L'allora premier Mario Draghi con Emmanuel Macron, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e Ursula von der Leyen, 21 ottobre 2022 Josh Reynolds/AP

Le conclusioni di Enrico Letta e le reazioni contrastanti degli europarlamentari

Le conclusioni arrivano in un momento chiave del ciclo politico dell'Ue, pochi giorni prima che von der Leyen nomini i nuovi commissari. Proprio la presidente della Commissione aveva dato mandato a Draghi un anno fa di capire come risollevare l'economia dell'Ue, soprattutto in relazione al crescente divariodi produttività con gli Stati Uniti. L'economia americana è oggi più grande del 50% rispetto a quella dell'Ue, nonostante 15 anni fa le due economie fossero alla pari.

In precedenza, il contenuto del suo rapporto era già in parte trapelato, in base a dichiarazioni precedenti dello stesso Draghi e di un altro ex presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta, che era stato incaricato a sua volta di trovare il modo di potenziare il mercato unico dell'Ue.

Le linee guida del rapporto saranno probabilmente contestate da esponenti della destra, che sosterranno che Draghi ha ignorato l'impatto dell'immigrazione, e da esponenti della sinistra, che affermano che l'ex premier italiano sta cercando di deregolamentare e tagliare i salari dei lavoratori.

Ma dovrà anche superare l'inerzia istituzionale: molti definiscono il rapporto un campanello d'allarme per una Bruxelles compiacente.