Attori, cantanti e altre celebrità hanno reso omaggio a Joe Biden e hanno dato il loro sostegno alla vicepresidente Kamala Harris dopo che Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alle presidenziali statunitensi.

Il mondo dello spettacolo ha reagito alla notizia bomba dell'abbandono della corsa presidenziale degli Stati Uniti da parte di Joe Biden e Hollywood sta dando all'attuale Presidente degli Stati Uniti un sentito saluto.

Biden ha annunciato la sua decisione domenica 21 luglio, spiegando che è "nell'interesse del mio partito e del Paese che io mi ritiri e mi concentri esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato". Biden ha poi offerto il suo "pieno sostegno e appoggio" alla vicepresidente Kamala Harris come prossima candidata democratica alla presidenza.

Le celebrità omaggiano Biden per la scelta di ritirarsi dalla corsa alla presidenza

La storica mossa arriva in mezzo alle forti pressioni dei leader democratici, dei donatori e persino delle celebrità che hanno chiesto a Biden di dimettersi. Ora, diverse star sono scese in campo sui social media per ringraziare Biden e mostrare il loro entusiasmo per la possibile candidatura di Harris.

L'attore di Star Wars Mark Hamill ha dichiarato che Biden ha "un record di risultati ineguagliato da qualsiasi altro presidente nella nostra vita".

"Ha restituito onestà, dignità e integrità alla carica dopo quattro anni di bugie, crimini, scandali e caos", ha scritto Hamill. "Grazie per il suo servizio, signor presidente. Ora è nostro dovere di americani patriottici eleggere il democratico che onorerà e porterà avanti la sua eredità".

Barbra Streisand ha scritto che Biden "passerà alla storia come un uomo che ha ottenuto risultati significativi nei suoi quattro anni di mandato", aggiungendo: "Dobbiamo essergli grati per aver sostenuto la nostra democrazia".

Il regista Jon Favreau ha detto che si è trattato di una "decisione coraggiosa e altruista".

"Il presidente ha fatto quello che ha fatto negli ultimi quattro anni: ha ascoltato il popolo americano e ha messo gli interessi del Paese davanti ai propri. L'esatto contrario di Donald Trump".

L'attrice premio Oscar Octavia Spencer ha postato un emozionante messaggio di ringraziamento: "Grazie per essere stato un vero patriota e un servitore pubblico per questo Paese. Puoi andare in pensione sapendo che i tuoi elettori hanno un enorme affetto per te e per tutto ciò che hai sacrificato. Hai ricostruito un'America migliore. Grazie".

Ha aggiunto: "Democratici... unitevi!".

Altrove, Finneas - produttore e fratello di Billie Eilish - ha scritto su Instagram: "Oggi vedo una persona che mette il popolo davanti a se stesso e al proprio orgoglio e per questo ho un enorme rispetto", mentre il conduttore di talk show e comico Jon Stewart ha reagito alla notizia con un post di una sola parola su X: "Leggenda".

L'attrice Julianne Moore ha dichiarato: "Grazie Presidente Biden per il suo servizio e decenni di leadership. E per aver guidato la più forte amministrazione sulla sicurezza delle armi nella storia degli Stati Uniti".

Kamala Harris è ampiamente considerata la candidata democratica che più probabilmente prenderà il posto di Biden, e la vicepresidente sembra aver già ricevuto l'appoggio di molte celebrità.

"Ancora una volta una sista viene in (soccorso)", ha scritto il regista Spike Lee su Instagram, mentre l'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis ha dichiarato: "Sostengo con tutto il cuore Joe Biden e la sua decisione di ritirarsi e di appoggiare senza riserve Kamala Harris. È fiduciosa, è una feroce sostenitrice dei diritti delle donne e delle persone di colore e il suo messaggio è di speranza e unità per l'America in un momento di grande divisione nazionale".

La rapper Cardi B ha esultato su X, dicendo: "Andiamo! Ho detto a tutti che Kamala doveva essere la candidata per il 2024", in riferimento a un video che aveva postato il 30 giugno scorso.

"Voglio onorare il nostro presidente Joe Biden. Ha servito la nostra nazione in modo ammirevole per decenni, è un uomo onesto e onorevole, un presidente di grande successo e un patriota. Ora uniamoci dietro Kamala Harris e sconfiggiamo Donald Trump a novembre!", ha scritto l'attore di Star Trek George Takei su X.

Il critico di Trump Robert De Niro ha ringraziato Biden per il suo "atto di politica accorta e di patriottismo disinteressato" in una dichiarazione rilasciata a The Hill. "Joe Biden si fa da parte per spianare la strada a un altro democratico per diventare presidente, perché non c'è niente di più importante per il nostro Paese che sconfiggere Donald Trump", ha dichiarato.

Quanto all'attore Mark Ruffalo, ha dichiarato: "Ok, tutti quanti, ora abbiamo i nostri ordini di marcia ed è il momento di correre sul sentiero. No a Trump/Vance. No alla conquista religiosa cristiana di destra della nostra nazione. Non c'è niente di male nel cristianesimo, solo che non dovrebbe gestire una nazione nata dalla libertà di religione".

Nel frattempo, i repubblicani hanno condiviso un'opinione simile a quella del conduttore britannico Piers Morgan, che ha postato: "Se Biden è inadatto a rimanere nella corsa presidenziale, allora sicuramente è inadatto anche a rimanere presidente?".

Meghan McCain, figlia del defunto senatore ed ex candidato repubblicano alla presidenza John McCain, ha dichiarato: "La politica è solo un brutale sport di sangue ".

Prima della notizia dell'abbandono di Biden, il mondo dello spettacolo aveva chiesto a più riprese che il presidente si dimettesse, soprattutto dopo il disastroso primo dibattito presidenziale contro Trump del 27 giugno.

Stephen King e Stephen Colbert hanno suggerito che si ritirasse, mentre l'attore George Clooney ha scritto un editoriale pubblicato dal New York Times, affermando che i democratici non avrebbero potuto vincere contro Trump con Biden in lizza. Trump ha reagito all'articolo di Clooney dicendo che dovrebbe "tornare in TV".