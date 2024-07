Elezioni Usa: Biden non si ritira, dubbi tra democratici e donatori

Nonostante la disastrosa performance di Joe Biden al dibattito tra i candidati alla presidenza Usa, che ha portato Trump a salire nei sondaggi, il leader di Washington ha dichiarato che non si ritirerà dalla corsa. Democratici e i donatori sono però divisi, molti i dubbi sullo stato mentale di Biden

Il presidente statunitense Joe Biden ha detto mercoledì che non ritirerà la sua candidatura per le elezioni presidenziali di novembre 2024.

"Lasciatemi dire questo nel modo più chiaro e diretto possibile: mi candido e nessuno mi sta spingendo ad andarmene", ha detto Biden durante una telefonata con i collaboratori della sua campagna per la rielezione. "Non me ne vado. Sono in corsa fino alla fine e vinceremo".

Alla segretaria stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre è stato chiesto, durante il briefing con i giornalisti, se Biden avrebbe preso in considerazione l'idea di dimettersi. "Assolutamente no", ha risposto.

Tuttavia, se a lungo i consiglieri di Biden hanno respinto con veemenza le domande sulla sua età, ora stanno riconoscendo che il rallentamento di Biden è innegabile. La disastrosa performance nel dibattito con il suo avversario repubblicano Donald Trump, la scorsa settimana, ha costretto il presidente Usa ad ammettere più apertamente i limiti dovuti alla sua età.

Democratici divisi, si assottiglia il sostegno a Biden

Biden, 81 anni, ha respinto le crescenti pressioni dei democratici affinché si ritirasse. In molti sono sorti non pochi dubbi sulle sue condizioni fisiche e sulla sua lucidità mentale, sulla sua capacità di continuare a fare campagna elettorale, sulle possibilità reali di vincere a novembre e soprattutto sulla sua capacità di governare efficacemente per altri quattro anni in caso di vittoria. In più i democratici non sono soddisfatti delle spiegazioni fornite dallo staff della Casa Bianca e dal presidente in merito alla sua performance.

"Abbiamo avuto una conversazione diretta, aperta e chiara sul dibattito, sui suoi pensieri su ciò che è accaduto e sul perché non sia stata la sua serata migliore o il suo dibattito migliore", ha dichiarato in un'intervista all'Associated Press il senatore Chris Coons, delfino, che ha parlato con Biden martedì. "Voleva un consiglio. Chiedeva sinceramente un contributo e un commento su ciò che avrebbe dovuto fare per ripristinare la fiducia e il sostegno, e su quale fosse il miglior percorso da seguire".

Coons, il più stretto alleato del presidente a Capitol Hill, ha detto che Biden ha chiaramente compreso l'urgenza, la difficoltà e l'importanza delle elezioni. Il senatore ha consigliato al presidente di organizzare più eventi non programmati e aperti per ripristinare la fiducia nella sua candidatura. I due hanno anche parlato dell'agenda di Biden e del suo impatto sui suoi sforzi politici, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio tra questo compito e le attività di governo critiche, come il vertice della Nato che si terrà a Washington la prossima settimana.

I primi inviti dei donatori democratici a Biden a ritirarsi dalla corsa alla presidenza

Il deputato Raúl Grijalva, D-Ariz, ha dichiarato al New York Times che, pur sostenendo Biden finché sarà candidato, questa "è un'opportunità per guardare altrove". Parte della sua responsabilità include "uscire da questa corsa".

Mercoledì sera Biden si è incontrato per più di un'ora alla Casa Bianca, di persona e virtualmente, con più di venti governatori democratici chehanno detto di sostenere Biden nonostante siano preoccupati per una vittoria di Trump a novembre.

"Il presidente è il nostro candidato. Il presidente è il leader del nostro partito", ha dichiarato il governatore del Maryland Wes Moore. Ha aggiunto che, durante l'incontro, Biden "è stato molto chiaro sul fatto che è qui per vincere".

Nonostante questi sentimenti rassicuranti, il cofondatore di Netflix Reed Hastings, importante donatore democratico, ha invitato il presidente a lasciare la corsa, affermando che "Biden deve farsi da parte per consentire a un vigoroso leader democratico di battere Trump e mantenerci sicuri e prosperi". La dichiarazione è stata riportata per la prima volta dal New York Times.

Trump sale nei sondaggi dopo il dibattito con Biden

Il vantaggio di Donald J. Trump nella corsa presidenziale del 2024 si è ampliato dopo il dibattito della scorsa settimana, mentre crescono tra i democratici e gli elettori indipendenti i timori che Biden sia troppo vecchio per governare efficacemente. Lo riporta un nuovo sondaggio del New York Times e del Siena College.

Trump ora è in vantaggio su Biden per il 49 percento contro il 43 percento tra i probabili elettori a livello nazionale, un'oscillazione di tre punti a favore del candidato repubblicano rispetto a solo una settimana prima del dibattito. Si tratta del vantaggio più grande che Trump abbia registrato in un sondaggio Times/Siena dal 2015. Trump è in vantaggio ancora di più tra gli elettori registrati, 49 percento contro il 41 percento di Biden

Circa 7 elettori su 10, e il 45 per cento dei democratici, hanno dichiarato che le capacità fisiche e mentali di Biden sono un motivo per votare contro di lui, secondo il sondaggio condotto da Cnn/Ssrs.

Circa 6 elettori su 10, tra cui circa un quarto dei democratici, hanno detto che rieleggere Biden sarebbe una scelta rischiosa per il Paese piuttosto che una scelta sicura, secondo un sondaggio New York Times/Siena College. Il sondaggio ha rivelato che i democratici sono divisi sull'opportunità di mantenere Biden come candidato.