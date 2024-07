Di Garfield Myrie

Le autorità colombiane stanno lottando per far fronte all'impatto ambientale degli "ippopotami della cocaina", figli di animali importati illegalmente dal boss della droga Pablo Escobar per il suo zoo privato

Trentuno anni dopo la morte del boss della droga Pablo Escobar, l'esercito colombiano si mobilita per abbattere una minaccia legata al traffico di cocaina da lui creato, ma questa volta non si tratta di spacciatori e assassini, bensì di ippopotami ribelli.

All'apice del suo potere, il cartello della droga di Medellin di Escobar controllava l'80 per cento del commercio globale di cocaina; secondo le stime, il suo patrimonio personale ammontava a circa trenta miliardi di dollari, rendendolo il settimo uomo più ricco del mondo.

Il denaro era usato per finanziare la spietata e sanguinosa campagna di omicidi e narco-terrorismo del cartello di Medellin. Negli anni '80 e fino alla sua morte, avvenuta nel 1993, il cartello di Escobar è stato responsabile di omicidi e caos su scala industriale: solo nel 1991 a Medellin sono state uccise circa 7.500 persone.

Lo zoo privato

La roccaforte di Escobar era una vasta tenuta privata chiamata Hacienda Napoles, a metà strada tra la città di Medellin e Bogotà, la capitale colombiana. È da qui che è stata costruita quella che sarebbe diventata un'eredità tossica per l'ecosistema, che ancora oggi comporta gravi ripercussioni sulla Colombia.

Il vasto ranch vantava una pista d'atterraggio, un parco a tema sui dinosauri e uno zoo di animali esotici di contrabbando, tra cui zebre, giraffe, elefanti e quattro ippopotami, tre femmine e un maschio gigante chiamato Pepe.

Dopo la morte di Escobar in una sparatoria sul tetto nel 1993, la maggior parte degli animali morì o fu trasferita dalle autorità, ma non gli ippopotami. Le loro dimensioni e la loro ferocia territoriale rendevano quasi impossibile la loro cattura e il loro reinsediamento e gli ambientalisti erano contrari al loro abbattimento.

Un pericolo per le specie autoctone in Colombia e per l'uomo

Grazie all'assenza di predatori naturali, all'abbondanza di cibo e a un clima stabile con molte piogge - le condizioni perfette per la riproduzione degli ippopotami - il loro numero è cresciuto rapidamente. Nel 2009 i quattro originari erano diventati 27. Oggi le autorità colombiane stimano che il loro numero superi i 169 esemplari, diventando così la più grande popolazione di ippopotami al di fuori dell'Africa.

La minaccia ambientale che questi giganteschi onnivori rappresentano per l'ecosistema locale è vasta. Mangiano quantità prodigiose di erba, un singolo ippopotamo può consumarne fino a 37 chili al giorno, e depositano fino a sei chili di rifiuti nei fiumi e nei corsi d'acqua della Colombia.

I capibara sono a rischio in Colombia John Towey/AP

I loro effluvi alterano i livelli di nutrimento dei fiumi, uccidendo i pesci e privando le specie autoctone, tra cui lamantini e capibara, di cibo e habitat. Con l'aumento del numero di ippopotami, aumentano anche i danni che infliggono al delicato ecosistema colombiano. La minaccia è talmente grave che le autorità colombiane li hanno definiti una specie invasiva.

Sono state sollevate preoccupazioni anche per la minaccia che gli ippopotami della cocaina di Pablo rappresentano per le comunità rurali che ora vivono accanto a questi animali massicci e aggressivamente territoriali. In Africa, gli ippopotami uccidono circa 500 persone all'anno, una cifra più che doppia rispetto a quella dei leoni.

Le autorità colombiane stanno valutando le opzioni per gli ippopotami

I tentativi di uccidere gli ippopotami sono stati osteggiati dagli ambientalisti e dai turisti che li visitano nell'ambito dell'"esperienza Escobar", che comprende i tour dell'Hacienda Napoles. I visitatori forniscono entrate vitali per le comunità locali.

L'anno scorso, il progetto di trasferire 70 ippopotami in santuari in Messico e in India è fallito a causa di ritardi nell'ottenimento dei permessi necessari.

Militari colombiani Ricardo Mazalan/AP1991

Un programma di sterilizzazione dell'agenzia per l'ambiente colombiana si è arenato quando un ippopotamo sedato, in procinto di essere castrato, era così pesante da far surriscaldare l'elicottero militare che lo trasportava e quasi precipitare.

Le autorità colombiane ammettono che nessuna misura potrà aiutarle a controllare gli ippopotami, ma continueranno a cercare soluzioni.