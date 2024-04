Di Euronews Agenzie: Ap

I Rolling Stones hanno inaugurato il nuovo tour con un memorabile concerto a Houston, in Texas. La band si esibirà in 16 città tra Usa e Canada per promuovere il suo primo disco dopo 18 anni, "Hackney Diamonds"

Il tempo passa e tutte le cose belle devono finire. Ma non ditelo ai Rolling Stones.

Quella che molti ritengono essere la più grande rock'n'roll band del mondo non ha mostrato segni di voler rallentare il ritmo quando ha lanciato il suo ultimo tour domenica sera all'Nrg Stadium di Houston, in Texas.

Di nuovo in tour a ottant'anni: "L'età non si vede"

Gli Stones sono in tour da oltre sessant'anni. Il frontman Mick Jagger e il chitarrista Keith Richards hanno entrambi ottanta anni, mentre il chitarrista Ronnie Wood ne ha 76. Il loro tour è sponsorizzato in parte dall'Aarp, l'Associazione americana delle persone in pensione.

Nonostante non siano più così giovani gli Stones hanno suonato con l'energia di una band che era in tour per la prima volta, durante il vibrante spettacolo di due ore. “È fantastico essere tornati nel Lone Star State”, ha detto Jagger allo stadio gremito, pieno di fan di lunga data, molti dei quali indossavano magliette sbiadite dei concerti precedenti.

“Il livello di energia è alto e lo è sempre con loro. L'età non si vede", ha detto Dale Skjerseth, direttore di produzione degli Stones, venerdì prima del concerto. Gli Stones si sono messi in viaggio per promuovere il loro ultimo album, “Hackney Diamonds”, il primo disco di musica originale della band dal 2005.

Houston è stata la prima tappa del tour di 16 città della band negli Stati Uniti e in Canada. Tra le altre città del tour figurano New Orleans, Philadelphia e Vancouver, British Columbia. Il tour si concluderà il 17 luglio a Santa Clara, in California.

Concerto memorabile a Houston

Durante la scaletta del concerto di domenica, composta da 18 canzoni, gli Stones hanno suonato diversi brani del nuovo disco, tra cui il singolo principale “Angry”. Hanno anche suonato classici come “Sympathy for the Devil”, “Gimmer Shelter”, “Honky Tonk Women” e “Start Me Up”.

Dopo aver suonato “Beast of Burden”, Jagger ha detto che i partecipanti al concerto di Houston avevano votato per includerla nella scaletta. Gli Stones hanno suonato anche alcune canzoni inaspettate, tra cui “Rocks Off”, dal doppio album del 1972 “Exile on Main St.” e “Out of Time”, una canzone del 1966 non era mai stata suonata dalla band negli Stati Uniti.

Con la morte del batterista Charlie Watts, avvenuta nel 2021, gli Stones sono ora composti dal trio Jagger, Richards e Wood. Domenica sono stati affiancati da vari musicisti, tra cui due tastieristi, un nuovo batterista, cantanti di supporto e una sezione di ottoni.

Mick Jagger in visita al centro Nasa

Prima del concerto di domenica, Jagger ha trascorso il venerdì in visita al Johnson Space Center della Nasa nella periferia di Houston, pubblicando sul suo account Instagram alcune foto che lo ritraggono con gli astronauti all'interno del Mission Control.

“Ho fatto un viaggio incredibile al centro spaziale”, ha detto Jagger. Alla domanda se la band stia pensando di ritirarsi, Skjerseth ha risposto che dubita che ciò accada.

“Questa non è la fine. Sono molto entusiasti", ha detto il direttore.