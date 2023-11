Di Euronews

Dal prossimo 28 aprile gli Stones saranno ancora una volta in tour tra Stati Uniti e Canada per promuovere il nuovo album Hackney Diamonds, uscito un mese fa

Il patto è con il diavolo se gli ottuagenari Rolling Stones continuano a calcare le scene di mezzo mondo.

Dal prossimo 28 aprile la leggendaria rock band sarà dunque ancora una volta in tour tra Stati Uniti e Canada per promuovere il nuovo album Hackney Diamonds, uscito un mese fa.

Hackney Diamonds - raccolta di 12 canzoni - è il primo album originale dopo la morte del batterista Charlie Watts, morto nell'agosto del 2021. Aveva 80 anni.

Gli Stones si erano esibiti per l'ultima volta negli Stati Uniti nel 2021 per il loro No Filter tour, segnando la prima uscita della band senza Watts dal 1963.

Nel tweet della band: "La notizia che tutti stavate aspettando: i Rolling Stones tornano in strada! Siamo entusiasti di annunciare lo Stones Tour 2024 Hackney Diamonds!".

Il primo concerto del tour nordamericano è previsto a Houston il 28 aprile.

La tournée toccherà 16 grandi città, tra cui New Orleans, Las Vegas, Seattle, Atlanta, Philadelphia, Denver, Chicago, Los Angeles e Vancouver.

I biglietti saranno in vendita dal 1° dicembre.