Stufo del fatto che il suo vicino suonasse reggaeton ad alto volume, questo programmatore argentino ha deciso di porre rimedio alla situazione con un'invenzione che è diventata virale

PUBBLICITÀ

Roni Bandini, programmatore e artista argentino, ha un vicino di casa a cui piace il reggaeton, ma che di solito lo suona a ore strane, con un altoparlante Bluetooth vicino al muro.

Mentre molte persone potrebbero chiedere al vicino di abbassare la musica, Bandini ha risolto il suo problema in un modo diverso: inventando una macchina chiamata "Reggaeton Be Gone".

Si tratta di una scatola dotata di un microfono, un piccolo computer e un algoritmo che rileva quando una canzone reggaeton è in onda e interferisce con l'altoparlante su cui viene riprodotta.

Bandini ha condiviso la sua storia in un video che è diventato virale. Non solo mostra il funzionamento del dispositivo, ma spiega anche come lo ha realizzato, utilizzando materiali facilmente reperibili e un codice programmato da lui stesso.

Sostiene di aver prima addestrato un modello di intelligenza artificiale (AI) per riconoscere specificamente le canzoni reggaeton. Per farlo, ha scaricato brani rappresentativi del genere e li ha caricati su Edge Impulse, una piattaforma di sviluppo di apprendimento automatico.

I understand that jamming a neighbour's speaker might be illegal, but on the other hand listening to reggaeton every day at 9AM should definitely be illegal. Roni Bandini Programmer and artist

Una volta che l'intelligenza artificiale era pronta, è arrivato il momento dell'hardware. Il programmatore dice di aver aggiunto un frontale stampato in 3D e un piccolo schermo OLED a una scatola di metallo. All'interno ha inserito un Raspberry Pi 3 in cui ha caricato il modello di intelligenza artificiale che aveva addestrato.

Per rilevare la musica, ha aggiunto un microfono e ha scritto un codice Python per monitorarlo e inviare i suoni al software di riconoscimento.

Roni Bandini and his Reggaeton Be Gone. Roni Bandini / Medium

Cosa succede se la macchina rileva il reggaeton?

"Se l'inferenza supera un livello di riconoscimento, ad esempio il 75% di certezza che si tratti del genere preferito dal mio vicino, la macchina invia richieste e pacchetti multipli [via Bluetooth] all'altoparlante, di cui ho l'indirizzo MAC, per spegnerlo o almeno bloccare l'audio", ha spiegato Bandini in un video pubblicato sui social media.

L'ispirazione gli è venuta da TV-B-Gone, un telecomando universale lanciato nel 2004 in grado di spegnere i televisori in luoghi pubblici come negozi, bar e sale d'attesa. È stato creato da Mitch Altman, un hacker e inventore statunitense.

"Capisco che disturbare l'altoparlante del vicino possa essere illegale, ma d'altra parte ascoltare reggaeton ogni giorno alle 9 del mattino dovrebbe essere assolutamente illegale", ha aggiunto Bandini nel suo video social.

La sua invenzione è diventata virale, ma lui si rifiuta di farne un business.

"Capisco l'enorme opportunità commerciale di produrre questa attrezzatura e di venderla in massa, ma come disse Bartleby, 'preferirei di no'", ha scritto in un post su Medium.

Se siete appassionati di programmazione e volete creare il vostro [inserire il genere musicale più odiato] Be Gone, Bandini ha anche pubblicato una guida passo passo.