Aumentano le importazioni francesi di GNL russo. E le sanzioni?

Le importazioni francesi di GNL russo aumentano: è la denuncia delle associazioni che chiedono un embargo totale sul gas russo

Le spedizioni di gas naturale liquefatto russoin Francia sono più che raddoppiate nella prima metà di quest'anno. Secondo un'analisi dei dati commerciali, l'incremento arriva nel momento in cui l'Europa ha cercato di abbattere gli acquisti di energia, che contribuiscono a finanziare l'invasione dell'Ucraina da parte del Cremlino. L'Europa ha limitato le importazioni di petrolio dalla Russia, ma il gas naturale è ancora consentito.

L'analisi ha evidenziato che le aziende francesi sono quelle che importano di più. In generale, nella prima metà di quest'anno, i Paesi dell'Ue hanno importato complessivamente il 7% in più di GNL russo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Lo studio è stato condotto dall'Institute for Energy Economics and Financial Analysis(IEEFA), un'organizzazione no-profit statunitense con l'obiettivo di accelerare la transizione verso un'energia più sostenibile. L'IEEFA ha esaminato i dati di Kpler, un tracker di spedizioni, e di ICIS, un fornitore di dati sulle materie prime.

L'istituto ha dichiarato che le compagnie francesi hanno importato quasi 4,4 miliardi di metri cubi di GNL russo nella prima metà di quest'anno, rispetto agli oltre 2 miliardi di metri cubi dello stesso periodo dell'anno precedente. I successivi maggiori importatori, Spagna e Belgio, hanno registrato rispettivamente un aumento dell'1% e un calo del 16%, secondo l'IEEFA.

L'eliminazione dei combustibili fossili russi: "Traguardo lontano"

Oleh Savytskyi, fondatore dell'organizzazione no-profit Razom We Stand, che si batte per l'inasprimento delle sanzioni sui combustibili fossili russi, ha dichiarato che l'obiettivo dell'Ue di eliminarli gradualmente entro il 2027 è "un traguardo spaventosamente lontano". I Paesi che acquistano il GNL russo stanno sabotando la transizione energetica del continente e contribuiscono per miliardi allo sforzo bellico della Russia.

I governi europei hanno affermato che vietare completamente le importazioni di gas russo farebbe schizzare alle stelle le bollette dell'energia e del riscaldamento. Anche gli utenti industriali del gas ne risentirebbero.

Il gigante francese dell'energia rappresenta la quota maggiore delle importazioni

TotalEnergies, il gigante francese dell'energia che ha rappresentato la quota maggiore delle importazioni in un elenco di carichi tra gennaio e giugno, consultato dall'AP, ha dichiarato di essere vincolato da contratti firmati prima dell'invasione della Russia in Ucraina.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze francese ha dichiarato all'AP che gli attacchi dei ribelli Houthi alle navi che attraversano il Canale di Suez hanno costretto a riorganizzare le importazioni di GNL: il gas dal Medio Oriente non può più arrivare facilmente in Europa, mentre la rotta russa dall'Artico non è stata toccata.

Il ministero ha osservato che la Francia è uno dei principali punti di ingresso in Europa per il GNL. Francia e Spagna, con sette ciascuna, hanno il maggior numero di terminali di GNL in Europa.

Il business in Europa col gas russo

Nello stesso periodo in cui la Francia importava più GNL russo, ne importava meno da altri fornitori, tra cui Stati Uniti, Angola, Camerun, Egitto e Nigeria. Nessuna delle esportazioni di GNL di questi altri Paesi è stata colpita dagli attacchi nel Mar Rosso.

I dati sui prezzi del GNL russo non sono pubblici. Ma, in genere, viene venduto con un piccolo sconto perché alcuni acquirenti non lo vogliono, ha dichiarato Jason Feer, responsabile globale della business intelligence presso la società di consulenza energetica Poten and Partners.

Il gas in più non viene utilizzato dalle case o dall'industria francese. La domanda in Francia è scesa del 9% nella prima metà di quest'anno rispetto all'anno scorso. Nel frattempo, secondo Kpler, le esportazioni francesi di gas tramite gasdotto verso il Belgio sono aumentate di quasi il 10% nei primi sei mesi. Non è possibile stabilire quanta parte di queste esportazioni sia costituita da GNL russo.

"Ciò significa che c'è chi sta facendo soldi con questo commercio", ha detto Feer.

TotalEnergies in joint venture nel progetto russo

Il più grande progetto russo di GNL si trova nella penisola di Yamal, nel Circolo Polare Artico, in una joint venture con TotalEnergies, che ne possiede il 20%. In base a un contratto firmato nel 2018, TotalEnergies si impegna ad acquistare 4 milioni di tonnellate di gas all'anno.

TotalEnergies ha dichiarato via e-mail di essere legalmente obbligata a onorare i suoi contratti e che lo farà "finché i governi europei riterranno il gas russo necessario per la sicurezza degli approvvigionamenti dell'Unione europea".

Solo se venissero imposte nuove sanzioni, gli acquisti potrebbero essere sospesi. TotalEnergies ha dichiarato che le sue importazioni di GNL russo in Europa sono effettivamente diminuite nel periodo in esame.

La Commissione europea: "Meno import di gas russo tra il 2021 e il 2023"

Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che le importazioni di gas russo sono diminuite notevolmente tra il 2021 e il 2023.

Un aumento temporaneo dei volumi "non mette in discussione i risultati ottenuti dall'Ue negli ultimi due anni", ha dichiarato il portavoce Adalbert Jahnz. "Abbiamo diversificato le nostre importazioni e la maggior parte del gas necessario è fornito da partner affidabili, come la Norvegia e gli Stati Uniti".

Ma Savytskyi di Razom We Stand ha chiesto all'Ue di attuare un embargo totale sul prodotto. TotalEnergies "non dovrebbe avere un lasciapassare per tenere l'Europa agganciata al gas russo".