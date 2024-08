Oltre 20 persone sono rimaste ferite e ricoverate all'ospedale Al-Aqsa. Intanto, il presidente israeliano Netanyahu incontra le famiglie dei soldati caduti e degli ostaggi nella Striscia

Un attacco aereo israelianoha ucciso almeno otto persone che camminavano in una strada trafficata di Deir al-Balah, città situata nel centro della Striscia di Gaza.

Più di 20 persone sono rimaste gravemente ferite, molte delle quali sono state riprese nei filmati mentre vengono curate sul pavimento dell'ospedale Al-Aqsa.

Il bombardamento è arrivato sulla scia di altri due attacchi avvenuti martedì. Il primo contro una scuola trasformata in rifugio a Gaza City, che ha ucciso almeno dodici persone, e un altro contro il campo profughi di Bureij, che ha ucciso una madre e cinque bambini.

“Non so dove dobbiamo andare. Hanno colpito le nostre case. Hanno colpito le moschee. Hanno colpito le strade. Non so dove andare per ripararmi con i bambini piccoli”, ha detto Um Khalil Abu Agwa, una donna palestinese sfollata che si era rifugiata nella scuola.

Il presidente israeliano Benjamin Netanyahu parla con le famiglie dei soldati caduti e degli ostaggi AP Photo

Netanhyahu incontra le famiglie dei soldati caduti e degli ostaggi

La notizia giunge mentre il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu era a colloquio con le famiglie dei soldati caduti e degli ostaggi a Gaza.

Durante l'incontro a Gerusalemme, Netanyahu ha dichiarato che Israele si sta “avvicinando alla vittoria” nella sua guerra a Gaza, sottolineando la morte del comandante militare di Hamas Mohammed Deif e di altri membri.

“Allo stesso tempo, stiamo facendo uno sforzo per recuperare gli ostaggi, abbiamo posto come condizione la liberazione del numero massimo di ostaggi nella prima fase dell'accordo. Lo dico chiaramente: questo è un obiettivo che ho fissato. Ma l'altro punto importante è preservare i nostri beni strategici per la sicurezza di fronte alle grandi pressioni interne ed estere, e noi perseguiamo questo scopo”, ha assicurato Netanyahu alle famiglie.

Recuperati i corpi di sei ostaggi israeliani a Gaza

L'incontro di Netanyahu con i familiari degli ostaggi è avvenuto mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver recuperato i corpi di sei ostaggi in un'operazione notturna a Gaza, accentuando il dolore di chi da tempo fa pressione sul presidente israeliano affinché accetti un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi rimasti.

L'Idf ha identificato le vittime come Yagov Buchstab, Alexander Dancig, Avraham Monder, Yoram Metzger, Nadav Poplowel e Haim Peri, ma non ha commentato su come o quando gli ostaggi potrebbero essere morti.

Manifestanti onorano la memoria di sei corpi restituiti e chiedono un accordo per liberare i prigionieri rimanenti, Tel Aviv, Israele, 20 agosto 2024 Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Antony Blinken è arrivato a Doha

Nel frattempo, il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Doha, in Qatar, dove è stato accolto dall'ambasciatore americano in Qatar Timmy Davis e da vari funzionari qatarioti.

Nella capitale, Blinken ha sottolineato che il tempo per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza sta per scadere e che gli Stati Uniti rifiutano un'occupazione israeliana a lungo termine di Gaza.

Il suo arrivo segue gli incontri in Egitto, dove ha tenuto ulteriori colloqui per il cessate il fuoco con i mediatori, e la sua visita in Israele, durante la quale ha incontrato Netanyahu e ha dichiarato che quest'ultimo ha accettato una proposta statunitense per colmare le lacune che separano Israele e Hamas.

Hamas, d'altro canto, ha dichiarato in un comunicato che l'ultima proposta è un “rovesciamento” di quanto accettato in precedenza e ha accusato gli Stati Uniti di aver accettato quelle che ha definito “nuove condizioni” da parte di Israele.