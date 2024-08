Di Euronews Agenzie: AP

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken è arrivato a Tel Aviv domenica per cercare di siglare un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas dopo oltre dieci mesi di guerra. Lunedì incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

La visita di Blinken avviene dopo che gli Stati Uniti e gli altri mediatori, Egitto e Qatar, hanno dichiarato di essere vicini a un accordo dopo due giorni di colloqui a Doha, e i funzionari statunitensi e israeliani hanno espresso un cauto ottimismo.

Gli attuali colloqui "potrebbero essere l'ultima" possibilità per una tregua a Gaza, ha dichiarato lunedì mattina Blinken incontrando il presidente israeliano Isaac Herzog. "Questo è un momento decisivo, probabilmente la migliore, forse l'ultima, opportunità per riportare a casa gli ostaggi, per ottenere un cessate il fuoco e per mettere tutti sulla strada migliore per una pace e una sicurezza durature". Il segretario Usa ha chiesto a Hamas e a Israele di non "far deragliare" gli sforzi diplomatici.

Nei giorni scorsi Hamas, che non ha partecipato direttamente ai colloqui, ha manifestato resistenza a quelle che definisce nuove richieste da parte di Israele. La proposta in cantiere prevede un processo in tre fasi in cui Hamas rilascerebbe tutti gli ostaggi rapiti durante l'incursione del 7 ottobre in Israele. In cambio, Israele ritirerebbe le sue forze da Gaza e rilascerebbe i prigionieri palestinesi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato Hamas di sabotare gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco. "Finora Hamas è stato completamente ostinato. Non ha nemmeno inviato un rappresentante ai colloqui di Doha. Pertanto, la pressione deve essere diretta ad Hamas, non al governo di Israele", ha dichiarato.

Israeli police work at the scene of a bomb explosion in Tel Aviv, August 18, 2024 Moti Milrod/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Nel frattempo, almeno una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita dopo l'esplosione di una bomba a Tel Aviv domenica sera. "È stata confermata l'esplosione di una bomba", ha dichiarato un portavoce della polizia.

I funzionari sanitari di Gaza hanno dichiarato invece che 29 persone sono state uccise nella Striscia tra domenica e lunedì.