Di Mike Catalini, Julie Carr Smyth and Bruce Shipkowski Agenzie: AP

Non ci sono state segnalazioni credibili di animali domestici danneggiati", affermano i funzionari dopo le dichiarazioni discutibili dell'ex presidente Trump

L'ex presidente Donald Trump ha amplificato martedì le false voci secondo cui gli immigrati haitiani in Ohio rapiscono e mangiano animali domestici. Durante un dibattito televisivo con la vicepresidente Kamala Harris, ha ripetuto il tipo di retorica infiammatoria e anti-immigrati che ha promosso durante le sue campagne.

Non ci sono prove che gli immigrati haitiani in una comunità dell'Ohio stiano facendo questo, dicono i funzionari. Ma durante il dibattito, Trump ha citato specificamente Springfield, Ohio, la città al centro delle rivendicazioni, dicendo che gli immigrati stavano prendendo il controllo della città.

"Stanno mangiando i cani. Stanno mangiando i gatti. Stanno mangiando gli animali domestici delle persone che vivono lì", ha detto.

Harris ha definito Trump "estremo" e ha riso dopo il suo commento. I moderatori del dibattito hanno sottolineato che i funzionari della città hanno affermato che le affermazioni non sono vere.

Non ci sono stati rapporti credibili su queste affermazioni

I commenti di Trump hanno fatto eco alle affermazioni fatte dalla sua campagna elettorale, compreso il suo compagno di corsa, il senatore dell'Ohio JD Vance, e da altri repubblicani.

Le affermazioni hanno attirato l'attenzione questa settimana quando Vance ha scritto sui social media che il suo ufficio ha "ricevuto molte richieste di informazioni" sul rapimento di animali domestici da parte di migranti haitiani. Martedì Vance ha riconosciuto che è possibile che "tutte queste voci si rivelino false".

I funzionari hanno detto che non ci sono stati rapporti credibili o dettagliati su queste affermazioni, anche se Trump e i suoi alleati le usano per amplificare gli stereotipi razzisti sugli immigrati.

Quando era presidente, Trump ha messo in discussione il motivo per cui gli Usa avrebbero dovuto accettare persone provenienti da Paesi "buco di c***" come Haiti e alcuni paesi africani. La sua campagna per il 2024 si è concentrata molto sull'immigrazione illegale, facendo spesso riferimento nei suoi discorsi ai crimini commessi dagli immigrati. Sostiene che gli immigrati sono responsabili dell'aumento della criminalità e dell'abuso di droga negli Stati Uniti e che sottraggono risorse ai cittadini americani.

Ecco un approfondimento su come si sono diffuse le false affermazioni.

Come sono nate le affermazioni sul consumo di animali domestici

Il 6 settembre, su X è apparso un post che condivideva quello che sembrava uno screenshot dai social media, apparentemente uscito da Springfield. Il post retwittato parlava di un "amico della figlia del vicino" che aveva visto un gatto appeso a un albero per essere macellato e mangiato, sostenendo senza prove che nella casa vivevano degli haitiani.

La foto che accompagnava il post mostrava un uomo nero che trasportava per le zampe quella che sembrava essere un'oca canadese. Il post ha continuato a essere condiviso sui social media.

Lunedì, Vance ha postato su X: "I rapporti mostrano ora che le persone hanno avuto i loro animali domestici rapiti e mangiati da persone che non dovrebbero essere in questo Paese. Dov'è il nostro zar di frontiera?".

Altri repubblicani hanno condiviso post simili. Tra questi il senatore del Texas Ted Cruz, che ha postato una foto di gattini con una didascalia che diceva di votare per Trump "Così gli immigrati haitiani non ci mangiano".

Qualche ora prima del dibattito con Harris, Trump ha postato due foto correlate sul suo sito di social media. Un post di Truth Social era una foto di Trump circondato da gatti e oche. Un'altra mostrava gatti armati che indossavano cappelli Maga.

Ecco cosa dicono i funzionari dell'Ohio

L'ufficio del direttore della città di Springfield, Bryan Heck, ha rilasciato una dichiarazione che smentisce le voci.

"In risposta alle recenti voci che sostengono l'esistenza di attività criminali da parte della popolazione immigrata nella nostra città, desideriamo chiarire che non ci sono state segnalazioni credibili o affermazioni specifiche di animali domestici danneggiati, feriti o maltrattati da individui appartenenti alla comunità immigrata", ha dichiarato l'ufficio di Heck in un comunicato inviato via e-mail.

Lunedì la polizia di Springfield ha dichiarato allo Springfield News-Sun di non aver ricevuto alcuna segnalazione di animali rubati o mangiati.

Il governatore repubblicano dell'Ohio Mike DeWine ha tenuto una conferenza stampa martedì per affrontare l'afflusso di immigrati haitiani a Springfield. Ha dichiarato che invierà truppe statali a Springfield per aiutare le forze dell'ordine locali a risolvere i problemi di traffico e che stanzierà 2,5 milioni di dollari (2,3 milioni di euro) in due anni per fornire più assistenza sanitaria di base alle famiglie di immigrati.

DeWine ha rifiutato di rispondere alle accuse, rimandando i commenti ai funzionari locali. Ma ha ripetutamente parlato a sostegno della popolazione di Haiti, dove la sua famiglia gestisce da tempo un ente di beneficenza.

Cosa sappiamo di un caso separato a 281 km di distanza

Un incidente del tutto estraneo, avvenuto il mese scorso a Canton, in Ohio, è stato rapidamente ed erroneamente confuso nella discussione.

Il 26 agosto, la polizia di Canton ha accusato una donna di 27 anni di crudeltà verso gli animali e disturbo della quiete pubblica dopo aver "torturato, ucciso e mangiato un gatto in un'area residenziale di fronte a più persone", secondo il rapporto della polizia.

Ma Allexis Ferrell non è haitiana. È nata in Ohio e si è diplomata alla McKinley High School di Canton nel 2015, secondo i registri pubblici e le notizie dei giornali. I registri del tribunale mostrano che ha avuto guai con la legge almeno dal 2017. Diversi avvocati che l'hanno rappresentata non hanno risposto alle richieste di commento.

Secondo l'ufficio del procuratore, la donna è detenuta nel carcere della contea di Stark in attesa di un'udienza sulla competenza il mese prossimo.

Cosa dicono i sostenitori degli immigrati haitiani

Secondo Guerline Jozef, fondatrice e direttrice esecutiva dell'Haitian Bridge Alliance, un gruppo che sostiene e difende gli immigrati di origine africana, i post creano una falsa narrativa e potrebbero essere pericolosi per gli haitiani negli Stati Uniti.

"Siamo sempre al centro di ogni tipo di narrazione e trattamento barbaro e disumano, in particolare quando si tratta di immigrazione", ha dichiarato Jozef in un'intervista telefonica. Ai suoi commenti ha fatto eco il portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Kirby.

"Ci saranno persone che ci crederanno, non importa quanto sia ridicolo e stupido", ha detto Kirby. "E potrebbero agire sulla base di questo tipo di informazioni, e agire in un modo in cui qualcuno potrebbe farsi male. Quindi deve finire".

Il contesto più ampio degli haitiani in Ohio e negli Stati Uniti

Springfield, una città di circa 60mila abitanti, ha visto crescere la sua popolazione haitiana negli ultimi anni. È impossibile fornire un numero esatto, secondo la città, ma si stima che l'intera contea di Springfield abbia una popolazione immigrata complessiva di 15mila persone.

La città afferma inoltre che gli immigrati haitiani si trovano nel Paese legalmente grazie a un programma federale che consente loro di rimanere temporaneamente nel Paese.

Il mese scorso l'amministrazione Biden ha concesso l'ammissibilità allo status legale temporaneo a circa 300mila haitiani già presenti negli Stati Uniti perché le condizioni ad Haiti sono considerate insicure per il loro ritorno. Il governo haitiano ha esteso lo stato di emergenza a tutto il Paese a causa della violenza endemica delle gang.