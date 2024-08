L'attuale presidente degli Stati Uniti ha concluso la serata di apertura con un lungo discorso sui risultati della sua amministrazione, passando il testimone alla sua vice. Apparizione a sorpresa di Kamala Harris, che ha ringraziato Biden: "Ti saremo per sempre grati"

PUBBLICITÀ

È iniziata lunedì a Chicago la Convention nazionale del Partito democraticoin vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre che vedranno la vicepresidente Kamala Harris correre contro l'ex presidente Donald Trump.

Quattro settimane fa l'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, si è ritirato dalla corsa lasciando il posto alla sua vice davanti alle pressioni dei più influenti esponenti del partito. Harris è già la candidata alla presidenza dei democratici, ma accetterà formalmente la nomination durante la convention, dove presenterà anche i suoi obiettivi politici.

In questa prima giornata, tra gli altri sono saliti sul palco davanti ai quattromila delegati del partito e altre migliaia di persone Alexandra Ocasio-Cortez, l'ex segretaria di Stato Hilary Clinton e Joe Biden.

Anche la vicepresidente ha fatto un'apparizione a sorpresa per rendere omaggio all'attuale presidente, che ha ringraziato "per la sua storica leadership, per la sua vita al servizio della nostra Nazione". "Ti saremo per sempre grati", ha detto Harris.

Hillary Clinton è stata accolta da un interminabile applauso alla sua comparsa sul palco. Con Kamala Harris "il futuro è qui", ha detto l'ex candidata democratica, evocando la possibilità che una donna possa finalmente essere eletta alla presidenza e infrangere il "soffitto di cristallo più alto e più duro". "Kamala ha il carattere, l'esperienza e la visione per guidarci", ha assicurato.

Il discorso più lungo e più acclamato è stato senza dubbio quello di Biden, che è salito sul palco visibilmente commosso tra gli applausi del pubblico e i cori di "thank you, Joe!" e "we love you Joe!": il presidente ha concluso la serata ricapitolando l'eredità della sua amministrazione e passando il testimone alla sua vice. "Scegliere Harris è stata la mia migliore decisione", ha detto e ha promesso: "Sarò il migliore volontario della campagna Harris-Walz".

Le proteste pro-Palestina

Intanto, migliaia di manifestanti hanno protestato per lo più pacificamente nei pressi della sede della Convention, per condannare il sostegno degli Stati Uniti a Israele e chiedere la fine della guerra nella Striscia di Gaza. Diversi manifestanti sono stati arrestati dopo aver sfondato una recinzione allestita dalla polizia.

All'interno la questione è invece passata inosservata per gran parte della serata. Alexandra Ocasio-Cortez ha ricevuto applausi quando ha elogiato Harris per aver lavorato “instancabilmente per ottenere un cessate il fuoco a Gaza e riportare a casa gli ostaggi”. Una manciata di delegati ha srotolato uno striscione durante il discorso di Biden con la scritta “Stop arming Israel”, strappato via da altri spettatori prima che venissero spente le luci su quella parte della platea.

Biden ha però affrontato la questione di petto, dicendo che continuerà a lavorare per “porre fine alla guerra a Gaza e portare pace e sicurezza in Medio Oriente”. “I manifestanti nelle strade non hanno tutti i torti - ha detto il presidente - Molte persone innocenti sono state uccise, da entrambe le parti”.