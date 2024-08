Di Daniel Bellamy

I venezuelani di tutto il mondo, tra Tokyo, Sydney e Città del Messico, sono scesi in piazza per difendere la vittoria dell'opposizione nelle contestate elezioni presidenziali del mese scorso.

PUBBLICITÀ

I venezuelani di tutto il mondo hanno risposto all'appello dell'opposizione politica del Paese e sono scesi in piazza per difendere la vittoria della fazione sul presidente Nicolás Maduro nelle contestate elezioni presidenziali del 28 luglio scorso. Le manifestazioni a Tokyo, Sydney, Città del Messico e in molte altre città sono state un tentativo della principale coalizione di opposizione di rendere visibile ciò che insistono a dichiarare essere il vero risultato delle elezioni.

Le dichiarazioni di María Corina Machado a Caracas

I manifestanti hanno anche chiesto ai governi di appoggiare il candidato Edmundo González e di esprimere sostegno ai venezuelani che in patria temono di parlare contro Maduro e i suoi alleati in una campagna di repressione brutale. Mentre migliaia di venezuelani sventolavano la bandiera nazionale, la leader dell'opposizione María Corina Machado si è fatta strada per le strade di Caracas su un camion gridando “coraggio” e “libertà”. Poi, davanti a una folla, ha detto che era il momento “in cui ogni voto viene rispettato”. “Che il mondo e tutti in Venezuela riconoscano che il presidente eletto è Edmundo González”, ha detto mentre veniva applaudita da migliaia di sostenitori.

I giovani inneggiano canti alla Libertà

In precedenza, González, il candidato dell'opposizione, ha scritto sul suo account X: “Non riusciranno a nascondere la realtà del 28 luglio: abbiamo vinto clamorosamente”. Non si è presentato alla manifestazione di Caracas. Nel Monumento alla Rivoluzione di Città del Messico, centinaia di persone, giovani e meno giovani, hanno ripetuto a gran voce i canti “Libertà! Libertà!” che hanno dominato i raduni dell'opposizione prima delle elezioni. “Maduro fuori! Maduro fuori!”, hanno poi urlato mentre gli automobilisti passavano suonando il clacson. “Quello che sta accadendo in questo momento è che il Venezuela si è svegliato... Tanto che il governo non osa mostrare i fogli di conteggio”, ha detto Antonia Imbernon, riferendosi ai documenti di voto che sono considerati la prova definitiva dei risultati. “Di cosa hanno paura?”.

Si attende ancora di conoscere i dati ufficiali

Il Consiglio nazionale elettorale venezuelano, i cui membri sono fedeli al partito al potere, ha dichiarato Maduro vincitore delle elezioni del 28 luglio poche ore dopo la chiusura dei seggi. A differenza delle precedenti elezioni presidenziali, l'organo elettorale non ha reso noti i dati dettagliati delle schede elettorali a sostegno della sua affermazione secondo cui Maduro ha ottenuto 6,4 milioni di voti mentre González, che rappresentava la coalizione di opposizione Plataforma Unitaria, ne ha ottenuti 5,3 milioni.

I fogli di conteggio del seggio elettorale

Ma González e la leader dell'opposizione Maria Corina Machado hanno scioccato i venezuelani quando hanno rivelato di aver ottenuto più dell'80% nel conteggio dei voti emessi dal voto elettronico dopo la chiusura dei seggi. I documenti, a loro dire, mostravano la vittoria di González con un ampio margine e sono stati caricati su un sito web a disposizione di tutti. Machado ha esortato i sostenitori a stampare il foglio di conteggio del proprio seggio elettorale e a portarlo alle manifestazioni di sabato. A Città del Messico, alcuni hanno esposto cartelli che rimproveravano la decisione del governo messicano di non partecipare all'udienza di venerdì dell'Organizzazione degli Stati Americani incentrata sulla crisi elettorale del Venezuela.

Le dichiarazioni dell'opposizione nel mondo

Un cartello recitava: “Messico, ci sei mancato all'OEA”, utilizzando l'acronimo spagnolo dell'organismo regionale. L'opposizione ha sempre espresso la necessità dell'aiuto della comunità internazionale per far accettare a Maduro i risultati sfavorevoli delle elezioni. “La derisione è peggiore questa volta perché ci sono le prove, chiunque può vederle”, ha detto Janett Hurtado, 57 anni, che ha lasciato il Venezuela due anni fa, riferendosi ai fogli di conteggio. “(Il governo) ci ha portato via di nuovo altre elezioni”. Hurtado ha detto di aver notato la paura dei venezuelani di esprimersi contro Maduro dopo gli arresti diffusi in tutto il Paese sudamericano in relazione alle proteste scatenate dai risultati delle elezioni. Ha detto di avere amici che da allora non le hanno più inviato un solo messaggio di testo.

Oltre 2.000 di arresti tra i manifestanti in Venezuela

Le forze di sicurezza hanno arrestato più di 2.000 persone per aver manifestato contro Maduro o per aver messo in dubbio la sua affermazione di aver vinto un terzo mandato, nonostante le prove evidenti che ha perso il voto con un margine di più di 2 a 1. Secondo il gruppo venezuelano per i diritti umani Provea, altre 24 persone sono state uccise. L'ondata di detenzioni - sollecitata dallo stesso Maduro - è senza precedenti e porta il Venezuela a superare facilmente le persone incarcerate durante le tre precedenti repressioni contro gli oppositori di Maduro.

Arrestati giornalisti, leader politici e un avvocato

Tra gli arrestati figurano giornalisti, leader politici, collaboratori della campagna elettorale e un avvocato che difende i manifestanti. Ad altri è stato annullato il passaporto venezuelano nel tentativo di lasciare il Paese. Un'attivista locale ha persino ripreso in livestreaming il suo arresto da parte di agenti dell'intelligence militare mentre irrompevano in casa sua con un piede di porco. “Ci addolora vedere quello che sta succedendo”, ha detto la figlia di Hurtado, Veronica Guedez, 19 anni. “Siamo qui per sostenerci come fratelli e sorelle”.

Brasile e la Colombia chiedono di ripetere le elezioni

L'opposizione ha subito un duro colpo giovedì, quando il Brasile e la Colombia - Paesi che avevano fatto pressione su Maduro affinché rilasciasse i conteggi dei voti a sostegno della sua vittoria - hanno iniziato a suggerire una ripetizione delle votazioni . Ma Machado ha rifiutato categoricamente qualsiasi piano per rifare le elezioni e ha detto che sarebbe “un insulto” al popolo.