Secondo l'Ong Provea, almeno 24 persone sono state uccise durante le proteste. Secondo Maduro, sono state arrestate più di 2.200 persone. Brasile, Colombia e Messico fanno da mediatori informali dopo la crisi elettorale. Gli Usa sostengono i tre Paesi per realizzare una "transizione" in Venezuela

Dopo le contestate elezioni presidenziali in Venezuela di nove giorni fa, i funzionari di Brasile, Colombia e Messico sono rimasti in costante contatto con i rappresentanti del presidente Nicolás Maduro e del candidato dell'opposizione Edmundo González, alla ricerca di una soluzione alla crisi. Secondo il presidente nel corso delle proteste sono state arrestate 2.229 persone.

I tre Paesi raccomandano al governo e all'opposizione di rispettare la legge venezuelana e di presentarsi davanti alle istituzioni competenti per appellare qualsiasi parte del processo, ha dichiarato il funzionario. Questa raccomandazione, tuttavia, è una richiesta difficile per l'opposizione, perché il partito al potere in Venezuela controlla tutti gli aspetti del governo, compreso il sistema giudiziario, e lo usa per reprimere gli oppositori e coloro che percepisce come tali.

Brasile, Colombia e Messico chiedono la pubblicazione dei risultati

Il funzionario ha parlato a condizione di anonimato per discutere dei contatti e ha rifiutato di identificare i rappresentanti del governo venezuelano e dell'opposizione coinvolti nelle discussioni. Il funzionario ha anche rifiutato di dire se il team di Gonzalez abbia espresso la volontà di contestare formalmente i risultati delle elezioni del 28 luglio.

A differenza di molte altre nazioni che hanno riconosciuto Maduro o González come vincitore, i governi di Brasile, Colombia e Messico hanno assunto una posizione più neutrale, non rifiutando né applaudendo quando le autorità elettorali venezuelane hanno dichiarato Maduro vincitore alle urne.

In una dichiarazione congiunta della scorsa settimana, i tre Paesi hanno chiesto all'organo elettorale venezuelano di rilasciare decine di migliaia di fogli di conteggio, considerati la prova definitiva dei risultati.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, il presidente colombiano Gustavo Petro e il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador hanno dichiarato: "Il principio fondamentale della sovranità popolare deve essere rispettato attraverso una verifica imparziale dei risultati". Il funzionario messicano ha dichiarato all'Ap che i tre non hanno escluso un incontro faccia a faccia con Maduro.

L'inizio delle proteste in Venezuela dopo le elezioni presidenziali

Milioni di venezuelani si sono recati alle urne il 28 luglio - alcuni hanno persino vegliato presso il proprio seggio elettorale - per le tanto attese elezioni che, a detta di tutti, sono state la sfida elettorale più difficile che Maduro e il suo Partito Socialista Unito del Venezuela abbiano affrontato da decenni. Il Consiglio nazionale elettorale ha poi proclamato Maduro vincitore senza rilasciare cifre dettagliatecome aveva fatto in passato.

Circa 12 ore dopo l'annuncio dei risultati, migliaia di venezuelani in tutto il Paese sono scesi in piazza per protestare contro i risultati e sono stati accolti dalla brutale repressione del governo.

Secondo il Consiglio elettorale, Maduro aveva ottenuto 6,4 milioni di voti, mentre González, che rappresentava la coalizione di opposizione Plataforma Unitaria, ne aveva ottenuti 5,3 milioni. Ma González e la leader dell'opposizione María Corina Machado hanno stupito i venezuelani quando hanno rivelato di aver ottenuto più dell'80 per cento dei conteggi emessi da ogni macchina per il voto elettronico dopo la chiusura dei seggi, e hanno affermato che Maduro era stato sconfitto con un margine di 2 a 1.

In seguito alle rivelazioni, Maduro ha chiesto alla Corte Suprema del Venezuela di condurre una verifica delle elezioni presidenziali, ma la sua decisione ha immediatamente attirato le critiche degli osservatori stranieri che hanno affermato che la Corte è troppo vicina al governo per condurre una verifica indipendente.

La Corte Suprema del Venezuela dominata da Maduro

I giudici della corte sono nominati da funzionari federali e ratificati dall'Assemblea nazionale, dominata dai sostenitori di Maduro. Quando venerdì scorso il tribunale ha convocato i dieci candidati al ballottaggio per un'udienza, solo Gonzalez non si è presentato. Lunedì il tribunale gli ha ordinato di presentarsi a un'altra udienza mercoledì prossimo.

Machado, in un messaggio audio registrato per i venezuelani sui social media martedì, ha affermato che l'opposizione ha ottenuto i fogli di conteggio "senza che il regime se ne accorgesse". Ha anche ricordato ai suoi sostenitori che il loro sforzo congiunto per destituire Maduro "ha molte fasi" e non è necessario che le persone "siano sempre in strada".

"Ci sono momenti in cui uscire, momenti in cui riunirsi per mostrare tutta la nostra forza e determinazione e abbracciarsi, così come ci sono momenti in cui prepararsi, organizzarsi, comunicare e consultarsi con i nostri alleati nel mondo, che sono molti", ha detto. "A volte è necessaria una pausa operativa per garantire che tutti gli elementi della strategia siano allineati e pronti all'azione".

Sempre martedì, il governo statunitense ha ribadito l'invito a Maduro e ai suoi procuratori a riconoscere i risultati elettorali favorevoli a Gonzalez. Mark Wells, assistente segretario ad interim per gli affari dell'emisfero occidentale, ha dichiarato ai giornalisti che l'amministrazione del presidente Joe Biden ha esaminato le prove condivise dall'opposizione e ha stabilito che "sarebbe quasi impossibile falsificare" i fogli di conteggio.

"I numeri parlano da soli", ha dichiarato Wells. "Il vero risultato delle elezioni è chiaro e il mondo lo può vedere. Edmundo Gonzalez ha vinto la maggioranza dei voti". Ha aggiunto che il governo degli Stati Uniti continua a lavorare con altri Paesi per promuovere la trasparenza e garantire che i voti dei cittadini siano contati. Ha anche elogiato gli sforzi congiunti di Colombia, Messico e Brasile, ma ha rifiutato di offrire dettagli o di dire se gli Stati Uniti sono attualmente in trattative con Maduro.