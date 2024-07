Diritti d'autore Cristian Hernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Almeno sette persone sono rimaste uccise in Venezuela, dove si stanno verificando violenti scontri tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza per protestare contro la riconferma di Maduro alla presidenza per un terzo mandato. L'opposizione dice di aver vinto e ha contestato i risultati del voto