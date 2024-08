Di Euronews Agenzie: AP

Giovedì i manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento bulgaro per denunciare l'emendamento che vieta la promozione e diffusione di idee relative agli orientamenti sessuali "non tradizionali" e i diritti LGBTQIA+ nelle scuole del Paese

Giovedì migliaia di manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento bulgaro per denunciare un controverso emendamento legale adottato il giorno prima, che vieta di parlare di LGBTQIA+ e delle cosiddette "scelte sessuali non tradizionali" nelle scuole.

Gruppi femministi, LGBTQIA+ e altre associazioni per la difesa dei diritti hanno organizzato la protesta per chiedere una revisione dell'emendamento, che vieta quella che i suoi sostenitori chiamano "propaganda LGBTQIA+ nelle scuole".

Sventolando la bandiera LGBTQIA+, i manifestanti hanno scandito slogan come "Veto alla legge!" mentre la polizia sorvegliava la manifestazione.

Non sono stati segnalati episodi di violenza.

"Questo è il primo passo per rendere l'orientamento sessuale non tradizionale un crimine. Lo considero assolutamente inaccettabile e fuori dallo spirito di ciò che ci sforziamo di essere come Paese e società", ha dichiarato Ivan Ivanov, uno dei partecipanti alla manifestazione di giovedì.

Le politiche bulgare in contrasto con i diritti della comunità LGBTQIA+

Mercoledì il Parlamento bulgaro ha approvato l'emendamento alla legislazione scolastica del Paese.

L'emendamento è stato introdotto dal partito filorusso Vazrazhdane e, sorprendentemente, sostenuto da alcuni partiti dell'Unione europea.

I legislatori del Parlamento bulgaro, che conta 240 seggi, hanno espresso 159 voti a favore della modifica.

L'emendamento vieta "la promozione, la divulgazione e il sostegno di idee e opinioni relative all'orientamento sessuale non tradizionale o all'identificazione sessuale diversa da quella biologica" nelle scuole.

In una votazione separata, mercoledì, i legislatori hanno anche approvato una legge che definisce l'"orientamento sessuale non tradizionale" come "diverso dalle nozioni generalmente accettate e consolidate nella tradizione giuridica bulgara di attrazione emotiva, romantica, sessuale o sensuale tra persone di sesso opposto".

In passato la Bulgaria, membro dell'UE, è stata criticata per aver violato i diritti della comunità LGBTQIA+ ed è stata esortata a garantirne il riconoscimento e la protezione.

La Bulgaria ha anche rifiutato di ratificare la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione della violenza contro le donne a causa della diffusa convinzione che essa comporti anche la promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+.

Simili leggi contro i diritti LGBTQIA+sono state approvate in altri Paesi come Ungheria, Moldavia e Turchia.