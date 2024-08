Di Euronews

Gli attivisti per i diritti umani hanno chiesto all'Unione Europea di prendere provvedimenti nei confronti della Bulgaria, dopo che i deputati hanno votato un emendamento che vieta la promozione della "propaganda" Lgbtq+ nelle scuole

PUBBLICITÀ

La Bulgaria ha approvato una legge che vieta la "propaganda" Lgbtq+ nelle scuole, in un nuovo colpo ai diritti umani che i gruppi di difesa e gli attivisti hanno ampiamente condannato.

L'emendamento alla legge bulgara sull'istruzione, votato mercoledì dal Parlamento, vieta "la propaganda, la promozione o l'incitamento in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, nel sistema educativo di idee e punti di vista relativi all'orientamento sessuale non tradizionale e/o all'identità di genere diversa da quella biologica".

I deputati hanno approvato il progetto di legge a larga maggioranza, con 159 voti a favore, 22 contrari e 12 astensioni.

Gli attivisti per i diritti umani protestano per la legge bulgara anti Lgbtq+

L'emendamento, suggerito dal partito di estrema destra filorusso Vazrazhdane, ha introdotto anche una definizione di "orientamento sessuale non tradizionale", che viene spiegato come contrario al concetto giuridico bulgaro di "attrazione emotiva, romantica, sessuale o sensuale tra persone di sesso opposto".

La legge ha provocato scosse in tutta la Bulgaria, spingendo i manifestanti a scendere in piazza e i gruppi per la difesa dei diritti umani a criticare il suo iter parlamentare. Attivisti e organizzazioni come LevFem, Feminist Mobilisations e l'organizzazione Lgbtq+ Action hanno manifestato con lo slogan "Scuola per tutti! Fermiamo l'odio!".

Forbidden Colours, un gruppo di difesa delle persone Lgbtq+ di tutta l'Ue, ha dichiarato in un comunicato stampa di condannare la nuova legge "come un assalto ai diritti umani fondamentali delle persone Lgbtq+, in particolare dei bambini".

"È profondamente preoccupante vedere la Bulgaria adottare tattiche tratte dal libro dei giochi della Russia contro i diritti umani", ha proseguito. "Tali azioni non solo sono regressive, ma sono anche in diretta contraddizione con i valori di uguaglianza e non discriminazione che l'Unione Europea rappresenta".

Secondo Forbidden Colours, la formulazione della legge ricorda le leggi russe e ungheresi sulla propaganda anti-Lgbtq+, suggerendo che si tratta di un tentativo da parte del governo bulgaro di sopprimere la visibilità delle persone Lgbtq+ e di far retrocedere i diritti umani.

La legge anti propaganda Lgbtq+ sulla scia dell'esempio ungherese

Nel 2021, il governo ungherese guidato dal partito Fidesz del primo ministro Viktor Orbán ha modificato la legge sulla pedofilia e sulla protezione dei bambini per limitare la loro esposizione a materiale che "promuove l'omosessualità", il cambiamento di sesso e la rappresentazione Lgbtq+ nei media o nello spazio pubblico. Le violazioni della legge sono punibili con multe o pene detentive.

L'organizzazione mondiale per i diritti umani Amnesty International ha dichiarato all'inizio di quest'anno che la legge ungherese ha "creato una nube di paura" che ha spinto le persone Lgbtq+ nell'ombra, e ora si teme che lo stesso accada in Bulgaria. Gli attivisti chiedono all'Ue di fare di più per reprimere le misure discriminatorie contro le persone Lgbtq+ tra i suoi membri.

"L'Unione europea non può restare inattiva mentre uno dei suoi Stati membri promulga leggi che mettono a repentaglio la sicurezza e i diritti delle persone Lgbtq+", ha dichiarato Forbidden Colours, esortando la Commissione europea a "intraprendere un'azione decisiva contro la Bulgaria per sostenere i principi di uguaglianza e diritti umani che sono alla base dell'Ue".

La Bulgaria, come gran parte dell'Europa orientale, è costantemente agli ultimi posti per quanto riguarda le libertà Lgbtq+ delle organizzazioni per i diritti civili e ricercatori. Nella sua ultima Rainbow Map, che analizza lo stato dei diritti e delle libertà Lgbtq+ nel continente, la sezione europea dell'Associazione internazionale lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali ha collocato la Bulgaria al 38° posto su 48 Paesi.

Ha inoltre assegnato alla Bulgaria un punteggio del 23,22 per cento, con lo 0 per cento che rappresenta "gravi violazioni dei diritti umani e discriminazione" e il 100 per cento che significa rispetto dei diritti umani e piena uguaglianza. Tra i 27 Stati membri dell'Ue, la Bulgaria si è piazzata al terzultimo posto, appena sopra la Romania e la Polonia, e ben al di sotto della media Ue del 50,61 per cento.