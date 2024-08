La droga è stata trovata su un rimorchio cargo. Il suo valore è di più di 35 milioni di euro. Si tratta del sequestro più importante di sempre per la città portuale bulgara

La Bulgaria ha portato a termine lunedì un sequestro record di droga nel porto di Burgas, città turistica sul Mar Nero.

Le autorità affermano di aver trovato circa 436 chilogrammi di eroina su una rimorchio cargo proveniente da Kyrgyzstan. La droga era nascosta in 434 confezioni e il valore stimato ammonta a più di 35 milioni di euro.

Il rimorchio era arrivato a fine luglio via terra dal Kyrgyzstan al porto di Batumi, in Georgia, dal quale è partito alla volta di Burgas. Successivamente, dalla Bulgaria sarebbe dovuto arrivare ad Alessandropoli, in Grecia. Si supponeva che il carico fossero delle macchine per la posa di cavi, ma ha causato sospetti per lunga permanenza nel porto. In seguito, un'ispezione con i raggi x ha permesso di arrivare alla scoperta dell'eroina nascosta.

"Finora non ci sono stati arresti e non sono state trovate persone coinvolte in questo crimine transfrontaliero", ha dichiarato il procuratore distrettuale Georgi Chinev. Una condanna per traffico di droga in Bulgaria comporta fino a 20 anni di carcere. Una pena dura, adottata negli ultimi anni per prevenire il traffico di droga proveniente dal Medio Oriente e diretto in Europa.