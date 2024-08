Di Valentina Venturi

Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, si è rifiutato di firmare il decreto sul governo provvisorio proposto da Gorica Kozhareva, designata alla guida di un esecutivo transitorio con il compito di portare il Paese a nuove elezioni anticipate in autunno

Il presidente Rumen Radev ha respinto lunedì il nuovo governo provvisorio proposto dalla premier ad interim Goritsa Grancharova-Kozhareva, affermando che non garantirà lo svolgimento regolare delle elezioni parlamentari previste per il 20 ottobre in Bulgaria.

La Grancharova-Kozhareva ha presentato la scelta dei ministri del gabinetto, tra i quali Kalin Stoyanov ha mantenuto la carica di ministro degli Interni. Ma il presidente ha chiesto a Grancharova-Kozhareva di sostituire Stoyanov, sostenendo che la sua permanenza in carica non garantirebbe lo svolgimento di elezioni giuste in Bulgaria.

Quando la Grancharova-Kozhareva si è rifiutata di farlo, Radev ha annunciato che non avrebbe firmato il decreto necessario per autorizzare la scelta dei ministri del gabinetto.

"Non firmerò il decreto che nomina il governo da me proposto, e quindi il vostro impegno per formarne uno è finito", ha detto Radev a Grancharova-Kozhareva durante l'incontro presso il palazzo presidenziale a Sofia. Secondo i media locali, Grancharova-Kozhareva ha detto che avrebbe consegnato un rapporto all'ufficio del procuratore generale, in cui avrebbe raccontato di aver subito pressioni politiche per sostituire Stoyanov nel suo gabinetto.

La polizia si è radunata attorno al palazzo presidenziale

I media locali hanno anche riferito che la polizia si è radunata attorno al palazzo presidenziale per esporre cartelli di sostegno a Stoyanov che, in quanto ministro degli Interni, è di fatto il loro capo. Il parlamento bulgaro ha tenuto le elezioni anticipate a giugno: la sesta volta in tre anni che i bulgari hanno votato. Nonostante le ripetute elezioni, il paese ha faticato a creare un governo stabile.

Elezioni rinviate a data da destinarsi

Il rifiuto da parte di Radev del gabinetto di Grancharova-Kozhareva significa che le elezioni sono ora rinviate a data da destinarsi. La decisione del presidente bulgaro non ha precedenti e gli esperti costituzionali sono divisi se la questione sia costituzionale, politica o entrambe.

"La crisi non è costituzionale, la crisi è politica, ed è nata dall'incapacità dell'Assemblea nazionale di fornire una lista completa (di candidati) dalla quale il presidente dovrebbe scegliere, come previsto nel testo costituzionale", dice Natalia Kselova, una giornalista. esperta costituzionale.

I parlamentari potrebbero costringere il presidente a firmare un decreto

Orlin Kolev, un altro esperto di diritto costituzionale, ha affermato che i parlamentari dovrebbero costringere il presidente a firmare un decreto. "Ciò che i parlamentari possono fare è esercitare in qualche modo pressione pubblica e politica sul presidente affinché inizi ad attuare e ad applicare il quinto paragrafo della Costituzione così come è scritto, e non nel modo in cui vorrebbe", ha detto Kolev.