Il diplomatico è arrivato in Spagna domenica con un aereo noleggiato dalla Forza aerea del Paese, in fuga dalle persecuzioni politiche del regime chavista

Dopo il suoarrivo a Madrid domenica pomeriggio, Edmundo González Urrutia è atteso già questo lunedì per la richiesta di asilo politico in Spagna. Il politico, che ha vinto le elezioni in Venezuela secondo i risultati pubblicati dall'opposizione, ha assicurato che continuerà a lottare per la democrazia nel suo Paese dalla sua nuova casa.

"Sono fiducioso che nel prossimo futuro continueremo a lottare per ottenere la libertà e il recupero della democrazia in Venezuela", ha dichiarato il diplomatico 75enne in un messaggio vocale diffuso dal suo team di comunicazione.

Da parte sua, la leader del gruppo Vente Venezuela, la cui lista elettorale era guidata da González Urrutia, María Corina Machado, ha affermato in un messaggio sui social network che Edmundo "combatterà dall'esterno con la nostra diaspora e io continuerò a farlo qui, con voi".

La partenza di González Urrutia dal Paese avviene dopo che la giustizia venezuelana ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Di fronte al rischio e alla persecuzione politica a cui era sottoposto, ha chiesto aiuto al governo spagnolo. Sabato Pedro Sánchez ha dichiarato che non avrebbe lasciato solo il leader dell'opposizione, che ha definito un "eroe".

Più tardi, domenica, il ministro degli Esteri José Manuel Albares ha confermato che González era in viaggio verso la Spagna con un aereo noleggiato dall'aeronautica militare. Lunedì Albares ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "El País" che "l'accoglienza riservata a Edmundo González non ha eguali".

Il ministro ha inoltre ribadito che la Spagna"non riconosce la vittoria di Maduro". Il governo spagnolo e l'Unione Europea hanno chiesto al Centro elettorale nazionale venezuelano di pubblicare i risultati delle elezioni, cosa che Miraflores si rifiuta di fare.**

Da Bruxelles, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, ha assicurato che la partenza di González Urrutia è dovuta a "repressione, persecuzione politica e minacce dirette alla sua sicurezza e libertà". Borrell ha inoltre confermato che il leader dell'opposizione venezuelana ha "ricevuto ospitalità nella residenza olandese a Caracas fino al 5 settembre" per motivi di sicurezza.

Inizio delle procedure per la richiesta di asilo politico

Dopo aver lasciato il Venezuela ed essere atterrato in Spagna, lunedì Edmundo González Urrutia inizierà la procedura di richiesta di asilo politico, un'opzione disponibile per "chiunque tema di essere perseguitato nel proprio Paese d'origine per motivi politici o di altro tipo", ha dichiarato a Euronews Carlos Lacaci, avvocato ed esperto di migrazione.

"In qualsiasi situazione discriminatoria in cui l'individuo possa essere perseguitato, ha il diritto di chiedere asilo", aggiunge. La persecuzione politica è ciò che González Urrutia invoca per richiederlo, come hanno fatto l'ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma nel 2017 o l'oppositore Leopoldo López nel 2020.

I casi in cui è possibile fare domanda di asilo

Anche questa opzione è innegabile "quando si teme per l'integrità del richiedente, quando ci sono minacce o coercizioni nel Paese di origine". Lacaci chiarisce che questa procedura deve essere effettuata "non appena il richiedente entra nel Paese o, al massimo, fino a trenta giorni dopo averlo fatto".

Diversi politici dell'opposizione sono stati imprigionati da quando è iniziata la violenta repressione delle proteste dopo le elezioni del 28 luglio. Secondo il Foro Penal, nel Paese sono imprigionate per motivi politici 1793 persone, tra cui 59 minori.