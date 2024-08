Venezuela: migliaia in piazza contro la rielezione di Maduro

Di Euronews

Migliaia di cittadini hanno partecipato alla manifestazione in segno di protesta contro la rielezione di Maduro. La folla è scoppiata all'arrivo della leader dell'opposizione Maria Corina Machado

PUBBLICITÀ

Migliaia di venezuelani hanno invaso le strade di Caracas sabato in un atto di sfida e di speranza. La folla si è riunita per mostrare il proprio sostegno alla leader dell'opposizione Maria Corina Machado e al candidato alla presidenza Edmundo Gonzalez. I manifestanti sostengono con forza che Gonzalez ha ottenuto una vittoria clamorosa alle recenti elezioni presidenziali, nonostante le autorità abbiano dichiarato vincitore il presidente in carica Nicolás Maduro.

La tensione politica in Venezuela ha raggiunto un punto critico dopo le elezioni di domenica scorsa. Il governo di Maduro non ha ancora presentato i risultati ufficiali a sostegno della sua presunta vittoria, scatenando un'ondata di proteste e malcontento tra la popolazione. In risposta, le autorità hanno effettuato centinaia di arresti di sostenitori dell'opposizione che hanno manifestato nei giorni successivi al voto.

María Corina Machado: figura centrale dell'opposizione

Maria Corina Machado, figura emblematica dell'opposizione venezuelana, è apparsa a sorpresa alla manifestazione di Caracas. La sua presenza ha elettrizzato la folla, che l'ha accolta con canti e applausi. Machado, a cui il governo di Maduro ha vietato di ricoprire cariche pubbliche per 15 anni, si era nascosta da martedì, sostenendo che la sua vita e la sua libertà erano in pericolo.

Il clima di intimidazione si è intensificato venerdì, quando assalitori mascherati hanno fatto irruzione nella sede dell'opposizione, rubando documenti e compiendo atti di vandalismo. Questo atto di violenza non ha scoraggiato l'opposizione, che rimane ferma nella convinzione che il cambiamento politico in Venezuela sia imminente. Edmundo González rimane invece nascosto per motivi di sicurezza.

Al termine dell'evento, Machado ha lasciato la sede con discrezione, indossando una normale maglietta e fuggendo sul retro di una moto, a dimostrazione delle precauzioni che l'opposizione deve prendere nell'attuale clima politico venezuelano.

Implicazioni e preoccupazione internazionale

Questa massiccia dimostrazione di sostegno da parte dei cittadini rappresenta una sfida significativa al governo di Maduro e mette in evidenza la crescente domanda popolare di cambiamento democratico in Venezuela. La comunità internazionale segue con attenzione questi sviluppi, poiché il Paese sudamericano si trova a un bivio che potrebbe definire il suo futuro politico e sociale.