Il leader del governo venezuelano si è scagliato contro l'Unione Europea e il suo Alto rappresentante Josep Borrell: la richiesta di verifica dei risultati delle elezioni sarebbe "vergognosa".

Mentre continuano le proteste in Venezuela, l'Unione Europea e i leader di tutto il mondo chiedono un'ulteriore verifica dei registri elettorali. In una dichiarazione di domenica, l'Ue ha affermato che i rapporti delle missioni internazionali di osservazione elettorale mostrano chiaramente che le elezioni che hanno riportato alla rielezione del presidente Nicolás Maduro "non hanno rispettato gli standard internazionali di integrità elettorale".

Il presidente venezuelano si è scagliato contro le istituzioni europee e l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. "L'Unione Europea tira fuori la solita cantilena. È la stessa Unione Europea che ha riconosciuto Guaidó, è una vergogna l'Unione Europea, il signor Borrell è una vergogna, è una vergogna che abbia portato l'Ucraina alla guerra e ora se ne lava le mani", ha dichiarato Maduro.

Edmundo González ringrazia l'Unione Europea

Il principale candidato presidenziale dell'opposizione Edmundo González Urrutia ha ringraziato l'Ue per il suo appello al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. "Apprezziamo l'appello dell'Unione europea al rispetto dei diritti fondamentali dei venezuelani e la sua richiesta di una verifica indipendente dei risultati, sulla base dei resoconti elettorali che abbiamo presentato e che accreditano la nostra vittoria", ha scritto l'ex ambasciatore su X.

Più di 2mila arresti durante la repressione delle proteste dell'opposizione

La tensione politica in Venezuela ha raggiunto un punto critico dopo le elezioni del 28 luglio. Il governo di Maduro non ha ancora presentato risultati ufficiali a sostegno della sua presunta vittoria e migliaia di venezuelani hanno denunciato irregolarità nel processo elettorale.

Finora, almeno 2 mila persone sono state arrestate nel Paese per aver bruciato, secondo il governo, i seggi elettorali e le sedi regionali del Consiglio nazionale elettorale (Cne). Maduro ha dichiarato lo scorso fine settimana che "questa volta non ci sarà perdono" e ha assicurato che sarà inflitta la "massima punizione" ai detenuti.

Nel frattempo, il procuratore generale del Venezuela ha negato domenica che siano stati emessi mandati di arresto contro la leader dell'opposizione Maria Corina Machado e il candidato alla presidenza González.

Maduro ha anche criticato l'assenza di González all'udienza della Camera elettorale della Corte suprema di Giustizia (Tsj), alla quale sono stati convocati tutti coloro che si sono candidati alle elezioni del 28 luglio. Il capo dello Stato ha messo in dubbio le intenzioni dell'opposizione, accusando González di "nascondersi".

Cristina Kirchner provoca la furia dell'esecutivo parlando di Chávez

Anche l'ex presidente argentina Cristina Kirchner sabato ha chiesto la pubblicazione dei verbali elettorali "per l'eredità stessa di Hugo Chávez". "Vi chiedo, non solo per il popolo venezuelano, per l'opposizione, per la democrazia, ma per l'eredità stessa di Hugo Chávez, di pubblicare i verbali", ha detto.

Tuttavia, le sue parole hanno provocato la furia dell'esecutivo venezuelano. Il vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) l'ha indirettamente accusata di "tradire l'eredità di Kirchner, Perón e del popolo".