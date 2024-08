Alta tensione in Medio Oriente: Paesi chiedono di lasciare il Libano

Sale la preoccupazione per una possibile escalation nella regione. Si teme un nuovo attacco dell'Iran contro Israele. Appello internazionale per evitare lo scontro allargato

Le compagnie aeree di Stati Uniti, Europa e Asia hanno sospeso i voli per Israele e Libano, citando problemi di sicurezza in seguito ai recenti sviluppi in Medio Oriente. Decine di passeggeri si sono messi in coda al terminal delle partenze dell'aeroporto di Beirut dopo la cancellazione dei voli da e per il Libano.

Le preoccupazioni per una vera e propria guerra regionale sono aumentate dopo l'assassinio del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran mercoledì e dell'alto comandante di Hezbollah Faud Shukr il giorno prima a Beirut.

I raid israeliani sono arrivati in risposta all'attacco contro un campo da calcio nelle Alture del Golan che ha provocato la morte di 12 giovani tra i 10 e i 20 anni. Israele ha accusato Hezbollah di aver effettuato l'attacco, ma l'organizzazione sciita ha negato l'attacco.

Le ambasciate chiedono di lasciare il Libano

Dopo le ambasciate di Stati Uniti e Regno Unito, anche Francia, Canada e Argentina hanno invitato i loro cittadini a lasciare il Libano avvertendo di una possibile escalation a causa degli scontri tra Israele e Hezbollah. Domenica mattina, Israele ha fatto sapere di aver intercettato razzi dal Libano, dei trenta lanciati la maggior parte è stata bloccata dai sistemi di difesa aerea. Uno è caduto nella zona di Beit Hillel, nel nord del Paese. L'Idf ha fatto sapere che non ci sono stati morti e feriti negli attacchi.

La preoccupazione è elevata per nuovi attacchi da parte dell'Iran contro Israele. Secondo fonti statunitensi, l'Iran colpirà i territori di Tel Aviv tra domenica e lunedì. Il sito di notizie isrealiano Ynet riporta che le app di navigazione Gps danno problemi di localizzazione, come avvenuto quando ad aprile Teheran ha lanciato un attacco contro Tel Aviv.

Appello della comunità internazionale alla de-escalation

La comunità internazionale ha fatto appello a Iran e Israele per evitare un escalation nella regione. Sabato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha chiesto al Segretario generale della Farnesina, ambasciatore Riccardo Guariglia, di trasmettere all'ambasciatore iraniano Mohammad Reza Sabouri l'invito dell'Italia, presidente di turno del G7, a contribuire a interrompere il ciclo delle azioni militari che potrebbero provocare uno scontro militare più generalizzato in tutta la regione.

A Parigi, intanto, il ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné ha incontrato il segretario di Stato Usa Antony Blinken. I due diplomatici hanno "condiviso le loro preoccupazioni per le crescenti tensioni nel Vicino e Medio Oriente. Hanno convenuto di continuare a invitare tutte le parti alla massima moderazione per evitare qualsiasi conflagrazione regionale, che avrebbe conseguenze devastanti per i Paesi della regione e per la ricerca di una prospettiva di pace".