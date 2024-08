Di Euronews

Ucciso in Cisgiordania un comandante di Hamas. Secondo Israele stava preparando un attacco. In Libano ucciso un combattente di Hezbollah

PUBBLICITÀ

Il comandante militare di Hamas nella città della Cisgiordania di Tulkarem, Haitham Balidi, è morto insieme ad altri quattro palestinesi in un attacco drone di Israele sabato mattina lungo la strada che collega i villaggi di Zeita e Qaffin. L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa ha riportato che i corpi dei cinque palestinesi sono stati trasportati in un ospedale vicino e che quattro dei corpi erano "bruciati e carbonizzati in modo irriconoscibile".

Tulkarem, e i suoi due campi profughi, sono diventati uno dei principali punti di scontro del territorio e sono regolarmente oggetto di incursioni da parte delle forze israeliane. Gruppi militanti palestinesi, come Hamas e la Jihad islamica palestinese, sono attivi in città. In seguito all'attacco, Israele sta conducendo un'ispezione a tappeto dei campi profughi.

Ucciso un combattente di Hezbollah in Libano

Un drone in Libano ha colpito poi un veicolo e ucciso il conducente, Ali Abd Ali, un agente della base centrale di Hezbollah. Israele ha confermato che si è trattato di un loro attacco e Hezbollah ha confermato la morte di Ali.

La tensione è sempre più alta nella regione dopo la morte del leader di Hamas Haniyeh e del secondo in comando di Hezbollah Shakur. L'Iran e i suoi alleati, tra cui Hezbollah, hanno giurato di reagire e le principali compagnie aeree, tra cui Iberia e ItaAirways, hanno cancellato i voli per Tel Aviv (Israele) e Beirut (Libano). Mentre l'ambasciata svedese è stata chiusa in Libano per rischio escaltaion. Il Pentagono ha annunciato intanto che nella regione sarà spostato squadrone di caccia e manterrà una portaerei nella regione.