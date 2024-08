Esplode trullo nel Brindisino: morto un uomo, la moglie è stabile

La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti e si dovranno indagare le cause della deflagrazione. Tra le prime ipotesi c'è quella di una fuga di gas

È morto il 55enneNicola Salatino, rimasto coinvolto intorno alle 8.30 di domenica mattina nell'esplosione di un trullo in contrada Tirunno, nel comune di Cisternino in provincia di Brindisi. Il suo corpo, intrappolato per oltre tre ore tra i detriti, è stato recuperato dai vigili del fuoco sotto le macerie e ogni tentativo di rianimare l'uomo è risultato inutile.

La moglie 53enne, anche lei presente nella tipica abitazione pugliese, è ricoverata ingravi condizioni nel reparto grandi ustionati all'ospedale Perrino di Brindisi. La prognosi resta riservata ma la donna sarebbe stabile, nonostante ustioni e lesioni su oltre il 50 per cento del corpo.

La coppia originaria di Bari era al suo primo giorno di vacanza nella Valle d'Itria per festeggiare il 56esimo compleanno di Salatino, che di lavoro faceva l'ingegnere edile. In un trullo adiacente a quello esploso c'era una coppia di amici di Barletta che in quel momento erano distanti dal luogo dell'esplosione e sono rimasti illesi.

La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta peromicidio colposo a carico di ignoti, per verificare eventuali responsabilità nell'esplosione, che sarebbe stata causata da una fuga di gas. Dopo la deflagrazione il trullo ha subito danni ingenti e alcune parti sono completamente crollate. L'area del complesso è stata messa sotto sequestro e le indagini sono in mano ai carabinieri.

I residenti della zona hanno sentito un forte boato e nelle prime telefonate di emergenza al centralino hanno detto che c'erano delle fiamme. I vigili del fuoco non hanno però trovato alcun incendio, anche se il contesto operativo era complicato a causa delle macerie e della struttura pericolante.

"Esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità di Cisternino per questa tragedia immane e inaspettata nei confronti di una famiglia che aveva scelto il nostro territorio per trascorrere qualche giorno in compagnia di amici", ha dichiarato il sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini.

"Purtroppo abbiamo sperato che l'uomo si potesse ritrovare vivo, ma così non è stato. Ho già espresso ai parenti che erano sul posto le condoglianze per un fatto così tragico" ha concluso Perrini.