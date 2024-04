Medio Oriente: l'Iran lancia decine di droni e missili verso Israele

Di Euronews

Massima allerta nella regione. L'esercito israeliano fa sapere che Teheran ha lanciato decine di droni e missili contro il Paese. Tajani: "Seguiamo con attenzione e preoccupazione"

PUBBLICITÀ

L'esercito israeliano ha fatto sapere che l'Iran ha lanciato decine di droni verso Israele. Il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha dichiarato che ci vorranno diverse ore prima che gli aerei arrivino e che Israele è pronto.

Israele è in stato di massima allerta dalla scorsa settimana scorsa, quando un attacco aereo ha ucciso due generali iraniani a Damasco, in Siria. L'Iran ha accusato Israele di essere dietro l'attacco e ha giurato vendetta. Israele non ha commentato l'attacco.

Secondo fonti locali, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma il lancio di un attacco contro Israele eche colpirà obiettivi specifici in Israele con d****ecine di droni e missili, apparentemente da crociera.

Biden aggiornato, Meloni sente Tajani e Crosetto

"L'Iran ha iniziato un attacco aereo contro Israele. Il presidente Biden viene regolarmente aggiornato sulla situazione dal suo team di sicurezza nazionale e la incontrerà questo pomeriggio alla Casa Bianca. Il team è in costante comunicazione con i funzionari israeliani e con altri partner e alleati". Lo ha detto la portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson.

"Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accedendo in Medio Oriente. Sono in costante contatto con le ambasciate d'Italia a Tel Aviv e a Teheran", lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il ministro ha fatto sapere poi di aver sentito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Il governo è pronto a gestire qualsiasi tipo di scenario", ha aggiunto Tajani.