Dopo i funerali a Teheran, la salma del leader politico è stata portata in Qatar. Hezbollah, intanto, parla di nuova fase dei combattimenti, mentre l'esercito israeliano si prepara a ogni tipo di attacco

Forte preoccupazione in tutto il mondo per la situazione in Medio Oriente dopo la morte del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh. Secondo i media del Qatar, la salma di Haniyeh è arrivata giovedì dall'Iran nella capitale del Qatar e sarà sepolta venerdì.

I funerali si sono svolti giovedì all'inizio della giornata nella capitale iraniana Teheran, con la partecipazione di un gran numero di persone in lutto e di funzionari, tra cui il presidente iraniano Masoud Pezeshkian

Hezbollah: "Combattimenti entrati in una nuova fase"

Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha avvertito giovedì che il conflitto con Israele è entrato in una nuova fase dopo l'uccisione di Fuad Shukur nel raid aereo di martedì a Beirut, in Libano. Nasrallah ha detto che il gruppo militante libanese è ora impegnato in "una battaglia aperta su tutti i fronti". "Stiamo affrontando una grande battaglia, che va al di là di un fronte di sostegno", ha detto Nasrallah. Giovedì sono stati registrati nuovi lanci di missili contro i territori settentrionali di Israele.

Esercito israeliano in massima allerta

Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha dichiarato giovedì che "l'esercito israeliano è in stato di massima allerta, sia in difesa che in attacco", ma ha negato ogni responsabilità sulla morte di Haniyeh. "Le forze dell'Idf sono dispiegate in aria, in mare e a terra e sono preparate per qualsiasi scenario e soprattutto per i piani di attacco nell'immediato", ha aggiunto Hagari.

Alla domanda sul presunto ruolo di Israele nella morte del leader di Hamas Haniyeh, Hagari ha detto che la notte successiva all'attacco su Beirut, quando Haniyeh è stato ucciso a Teheran, gli aerei israeliani non hanno effettuato altri attacchi in "tutto il Medio Oriente".

Biden preoccupato dopo la morte di Haniyeh

Sulla tensione in Medio Oriente è arrivato anche il commento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Sono molto preoccupato" ha detto Biden ai giornalisti mentre incontrava i prigionieri statunitensi rilasciati dalla Russia. Il capo di Stato Usa ha poi aggiunto che ha esortato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a raggiungere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza, ma ha anche ammesso che la morte di Haniyeh non aiuta la situazione.