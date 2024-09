Di Euronews

Seggi aperti in molte regioni russe per le elezioni locali e governative. Si vota anche a Kursk nonostante l'incursione delle forze ucraine

Domenica i cittadini russi sono stati chiamati alle urne per le elezioni governative e municipali in varie regioni. Si sono tenute elezioni suppletive per tre seggi della Duma di Stato, la camera bassa russa, oltre a 16 elezioni governative e 13 elezioni parlamentari regionali.

L'emittente statale Rossiya 1 ha mandato in onda un filmato in cui i funzionari elettorali visitavano un ospedale per veterani nella città siberiana di Kemerovo per raccogliere i voti dei pazienti feriti nei combattimenti in Ucraina.

L'8 settembre si sono tenute le elezioni regionali e municipali in 83 regioni. In alcune regioni si è votato dal 6 all'8 settembre. Le elezioni suppletive della Duma di Stato si tengono in tre regioni, mentre le elezioni dirette dei capi delle entità federali si sono tenute in 21 regioni. I parlamenti locali sono stati eletti in 11 regioni della Russia, oltre che nella Crimea annessa e a Sebastopoli, e i sindaci sono stati eletti in 2 città.

Oltre tre milioni di elettori a distanza

Secondo la Commissione elettorale centrale, non sono stati registrati reclami significativi che possano influenzare i risultati del voto elettronico a distanza, promosso attivamente dai funzionari. Circa 3,5 milioni di elettori in 26 regioni hanno scelto questa forma di voto. La Commissione elettorale centrale riferisce di migliaia di attacchi alle risorse per il voto a distanza, che sarebbero stati prontamente bloccati.

L'affluenza più alta in seguito ai risultati dei due giorni di voto (6 e 7 settembre) è stata registrata nelle regioni di Bryansk (40%), Kursk (50%), Kemerovo (60%) e nella Repubblica del Bashkortostan (55%).

A Kursk si vota nonostante l'incursione ucraina

Il voto nella regione di Kursk non è stato rinviato a causa dell'incursione ucraina. Secondo il capo della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova, è stato fatto su richiesta dei residenti della regione. Pamfilova ha spiegato l'alta affluenza dei residenti come una “risposta adeguata alle azioni di ‘banditi e gentaglia’”.

Accuse di brogli da parte di media indipendenti

Alcuni media indipendenti riportano le violazioni registrate nei seggi elettorali di molte regioni: vengono offerti soldi per votare un certo candidato; sono stati scoperti servizi che registrano le presenze dei dipendenti delle istituzioni statali. Gli osservatori indipendenti vengono allontanati dai seggi o non sono ammessi affatto; sono stati registrati casi di imbrattamento delle schede elettorali.