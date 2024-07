Elezioni in Venezuela, il Carter Center non può verificare i risultati

L'organizzazione statunitense The Carter Center ha espresso preoccupazione per la validità della vittoria del presidente Nicolás Maduro. Intanto aumentano le tensioni nel Paese

L'organizzazione statunitense The Carter Centre, che lavora per promuovere la democrazia e i diritti umani, ha annunciato di non essere in grado di verificare i risultati delle controverse elezioni presidenziali in Venezuela. Il centro ha accusato le autorità di “totale mancanza di trasparenza” nel dichiarare Nicolás Maduro vincitore senza fornire i risultati dei singoli scrutini.

La dichiarazione rilasciata martedì sera dal gruppo di Atlanta è forse il più duro rimprovero al caotico processo elettorale venezuelano, anche perché proviene da uno dei pochi gruppi esterni invitati dal governo di Maduro a osservare il voto.

“Il mancato annuncio da parte dell'autorità elettorale di risultati disaggregati per seggio elettorale costituisce una grave violazione dei principi elettorali”, ha dichiarato il Carter Center. Il gruppo, che aveva una missione tecnica di 17 esperti distribuiti in quattro città del Venezuela, ha aggiunto che le elezioni non hanno rispettato gli standard internazionali e “non possono essere considerate democratiche”.

Le proteste delle opposizioni e la telefonata Biden-Lula

La dura critica del Carter Center è arrivata al termine di una seconda lunga giornata di proteste contro i risultati da parte degli oppositori di Maduro, che hanno dichiarato che il loro candidato, Edmundo González, ha battuto l'avversario con più del doppio dei voti. Il governo di Maduro non ha accolto con leggerezza le critiche e martedì ha inasprito gli attacchi contro gli avversari, con alcuni alleati che hanno suggerito di arrestare il leader più influente dell'opposizione e candidato alla presidenza.

Dopo che Maduro è stato dichiarato vincitore da un Consiglio Nazionale Elettorale fedele a lui e al partito di governo, l'opposizione ha pubblicato dati dettagliati sul voto che dimostrerebbero la vittoria schiacciante di Edmundo González.

Il Consiglio elettorale non ha invece reso noti i risultati dei centri elettorali, cioè i fogli di conteggio che le oltre 30 mila macchine per il voto elettronico stampano dopo la chiusura dei seggi. Non è obbligatorio farlo, ma in precedenti elezioni i dati sono stati pubblicati entro poche ore.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva hanno parlato per telefono e hanno concordato che il Venezuela deve rilasciare i dati, affermando che l'esito delle elezioni “rappresenta un momento critico per la democrazia nell'emisfero”.

La leader dell'opposizione Maria Corina Machado e il candidato Edmundo González sopra un camion durante una protesta contro i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali AP Photo/Matias Delacroix

Aumentano le tensioni nella capitale Caracas

Il Venezuela ha le più grandi riserve di greggio accertate al mondo e un tempo vantava l'economia più avanzata dell'America Latina, ma è entrato in caduta libera dopo che Maduro ha preso il timone nel 2013. Il crollo dei prezzi del petrolio, le carenze diffuse e l'iperinflazione che ha superato il 130 mila per cento hanno portato a disordini sociali e all'emigrazione di massa. Più di 7,7 milioni di venezuelani hanno lasciato il Paese dal 2014, il più grande esodo nella storia recente dell'America Latina.

In questi giorni migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale Caracas. Una grande folla di contestatori si è radunata davanti agli uffici delle Nazioni Unite. La leader dell'opposizione Maria Corina Machado, in piedi in cima a un camion, ha chiesto al Consiglio Nazionale Elettorale di rilasciare i fogli di conteggio, dicendo: “Perché non li pubblicano?”.

Machado ha detto che la principale coalizione di opposizione ha ottenuto più dell'84 per cento dei fogli di conteggio, che dimostrano come González abbia raccolto più del doppio dei voti di Maduro. “L'unica cosa che siamo disposti a negoziare è la transizione pacifica”, ha detto Machado, mentre la folla intonava: “Non abbiamo paura!”.

Il procuratore generale Tarek William Saab ha dichiarato ai giornalisti che più di 700 manifestanti sono stati arrestati durante le manifestazioni di lunedì in tutto il Paese. Ha aggiunto che un agente è stato ucciso. Sia Machado che González hanno esortato i loro sostenitori a mantenere la calma e ad evitare la violenza. Martedì si sono formate lunghe file fuori dai supermercati e da altri negozi di Caracas, in previsione di un periodo prolungato di manifestazioni che potrebbero portare a carenze alimentari.

Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha espresso preoccupazione per il clima post-elettorale in Venezuela. “Centinaia di persone sono state arrestate, compresi i bambini. Questo mi preoccupa profondamente”, ha dichiarato in un comunicato. “Sono allarmato dalle notizie di un uso sproporzionato della forza da parte della polizia e dalla violenza di individui armati che sostengono il governo”.

Una statua distrutta dell'ex presidente venezuelano Hugo Chávez accanto alla sua base a Valencia, in Venezuela AP Photo/Jacinto Oliveros

Nella città portuale di La Guaira, alcune persone hanno rovesciato una statua del mentore e predecessore di Maduro, Hugo Chávez. Il monumento è stato trascinato in strada ed è stato dato alle fiamme durante le proteste di lunedì. Maduro aveva inaugurato la statua nel 2017 e ora ne rimane solo la base.