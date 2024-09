Circa 4.400 atleti provenienti da 184 nazioni hanno partecipato alla 17ª edizione delle Paralimpiadi, con diversi record infranti e molti momenti memorabili. Ecco la nostra selezione

Con la fine delle Paralimpiadi di Parigi 2024 volge al termine un'estate sportiva indimenticabile con due settimane di gare entusiasmanti e record battuti fino all'ultimo giorno dei Giochi.

L'atleta italiano chiede alla fidanzata di sposarlo dopo la gara

L'atleta italiano Alessandro Ossola ha chiesto alla sua fidanzata, Arianna Mandradoni, di sposarlo dopo aver gareggiato nei 100 m T63 maschili davanti a 40.000 persone allo Stade France. "Sei pazzo!", ha esclamato lei in un primo momento, ma poi ha pronunciato il tanto atteso "Sì!".

"A volte ha creduto in me più di quanto io credessi in me stesso, e questo è qualcosa di veramente straordinario. 'Puoi farcela, puoi farcela, puoi farcela, puoi farcela', mi diceva. È qualcosa di cui tutti hanno bisogno e spero che tutti trovino una persona come lei. È la mia compagna... per la vita", ha detto Ossola a proposito della sua futura moglie.

La proposta di matrimonio di Alessandro Ossola AP/Christophe Ena

Sopravvissuta a un attacco di squali vince due medaglie d'argento nel nuoto

Ali Truwit e un amico stavano facendo snorkeling nell'oceano al largo del territorio britannico d'oltremare di Turks e Caicos nel 2023 quando uno squalo ha attaccato e morso la parte inferiore della gamba sinistra di Truwit. Truwit corse per quasi 70 metri verso la barca prima di essere trasportata d'urgenza in ospedale e in aereo negli Stati Uniti, dove subì tre interventi chirurgici, tra cui l'amputazione della gamba inferiore.

Ha recuperato il suo amore per l'acqua ripartendo dalla piscina di famiglia, dove ha combattuto la paura e ripreso il controllo, iniziando un nuovo viaggio che l'ha portata alle Paralimpiadi di Parigi, vincendo due medaglie d'argento paralimpiche e battendo due record americani in sole 48 ore.

"Amo le storie di rimonta", ha detto la 24enne di Darien, Connecticut. "Mi sono sicuramente affidata alle storie di rimonta degli altri per aiutarmi a mantenere quella che sembra una speranza audace e irrealistica: lottare contro uno squalo, sopravvivere, perdere un arto e arrivare alle Paralimpiadi, tutto in un anno".

Il suo mantra durante il recupero? "Il lavoro funziona".

Ali Truwit practices durante gli allenamenti AP/Julia Nikhinson

La marocchina El Idrissi supera il record di maratona nell'ultimo giorno

La marocchina Fatima Ezzahra El Idrissi ha battuto il record mondiale nella maratona femminile per i corridori con disabilità visiva nell'ultimo giorno dei Giochi Paralimpici.

L'atleta 29enne ha concluso la gara domenica in 02 ore, 48 minuti e 36 secondi, battendo di quasi 6 minuti il precedente record della giapponese Misato Michishita a Hofu City nel dicembre 2020.

La connazionale Meryem En-Nourhi è arrivata a poco più di 9 minuti di distanza, seguita dalla spagnola Elena Congost, mentre Michishita è arrivata quarta, a quasi 15 minuti dalla vincitrice.

Il tunisino Wajdi Boukhili ha vinto la maratona maschile T12.

Fatima Ezzahra El Idrissi celebra la vittoria AP/Thibault Camus

Il più giovane campione paralimpico di singolare maschile di sempre

Il giapponese Tokito Oda è diventato l'atleta più giovane di sempre a vincere un singolare maschile quando ha conquistato il titolo paralimpico di tennis in carrozzina dopo aver battuto il britannico Alfie Hewett per 6-2, 4-6, 7-5.

"Dopo aver salvato il suo match point, mi sono detto: 'Dovrei vincere, posso vincere'", ha raccontato e ha aggiunto: "Dopo di che, ho iniziato a giocare davvero bene. Ho semplicemente giocato nel mio stile".

Il 18enne aveva già vinto due titoli del Grande Slam nel 2024 e ora è il più giovane campione paralimpico di singolare maschile di tennis in carrozzina.

Tokito Oda celebra la vittoria AP/Thibault Camus

La Francia rompe l'assenza di medaglie nel calcio davanti alla Torre Eiffel

Quale migliore scenario per prendersi una dolce rivincita e conquistare un oro nel calcio?

La Francia del calcio maschile non vedenti ha vinto la finale contro l'Argentina, la stessa nazione con cui la Francia ha perso la finale della Coppa del Mondo Fifa nel 2022. Questa volta i padroni di casa hanno sconfitto l'Argentina per 3-2 ai rigori sotto le luci della Torre Eiffel.

Frederic Villeroux, che ha segnato il tiro decisivo, ha detto che "sembrava la sceneggiatura di un film".

La Francia è diventata anche la prima squadra, oltre al Brasile, a vincere il calcio non vedenti alle Paralimpiadi.

Il match Francia vs Argentina AP/Christophe Ena

Un corridore in carrozzina vince l'oro mentre la moglie è in telecronaca

Un'altra storia d'amore alle Paralimpiadi. Il corridore canadese in sedia a rotelle Brent Lakatos ha vinto l'oro negli 800 metri maschili T53 mentre sua moglie, la paralimpica Stefanie Reid, era in telecronaca.

"Ho appena commentato la vittoria di mio marito alle Paraolimpiadi", ha scritto la moglie sui social media.

A Parigi, Lakatos ha conquistato la sua 13a medaglia alla sua sesta Paralimpiade e il secondo oro dopo quello conquistato alle Olimpiadi di Rio 2016.

Sua moglie Reid ha vinto la medaglia d'argento nel salto in lungo alle Paralimpiadi del 2012 e del 2016.

Brent Lakatos durante la gara di metri T53 nel 2012 AP/Kirsty Wigglesworth

Prima medaglia in assoluto per la squadra paralimpica dei rifugiati

Zakia Khudaddu, nata in Afghanistan e prima atleta afghana di taekwondo femminile, ha fatto la storia a Parigi vincendo la prima medaglia in assoluto alle Paralimpiadi per la squadra dei rifugiati.

Khudadadi ha vinto il bronzo nella categoria 47 kg femminile dopo aver sconfitto la turca Ekinci Nurcihan. Quando è suonata la campanella finale al Grand Palais, nel centro di Parigi, Khudadadi è esplosa di gioia, lanciando in aria il casco e il boccaglio.

"È stato un momento surreale, il mio cuore ha iniziato a battere quando ho capito di aver vinto il bronzo", ha detto Khudadadi, con la voce tremante per l'emozione. "Ho dovuto affrontare tante cose per arrivare fin qui. Questa medaglia è per tutte le donne dell'Afghanistan e per tutti i rifugiati del mondo. Spero che un giorno ci sia la pace nel mio Paese".

Zakia Khudadadi celebra la vittoria AP/Madeleine Mertens

Gli Stati Uniti vincono il terzo oro consecutivo nel basket in carrozzina maschile

Dopo aver trionfato alle Olimpiadi, la squadra di pallacanestro maschile americana ha affermato il proprio dominio anche alle Paralimpiadi, vincendo il terzo oro consecutivo.

Jake Williams ha segnato 26 punti nella vittoria per 73-69 sulla Gran Bretagna.

Gli Stati Uniti hanno così conquistato tre ori su tre nella pallacanestro dei Giochi, dopo che il mese scorso, sempre alla Bercy Arena, gli uomini e le donne avevano vinto le emozionanti finali contro la Francia alle Olimpiadi.

Il team Usa celebra la vittoria AP/Thomas Padilla

Caroline Groot stabilisce un nuovo standard nel ciclismo paralimpico

La 27enne ciclista su pista olandese non solo ha vinto il primo oro delle Paralimpiadi di Parigi 2024, ma ha anche battuto il record del mondo in C5, chiudendo in 35,390 secondi, davanti alla ciclista francese Marie Patouillet e alla canadese Kate O'Brien.

Le categorie da C1 a C5 sono classificate come paraciclismo per gli atleti con menomazioni fisiche alle gambe, alle braccia e/o al tronco che causano problemi di funzionalità e che possono utilizzare una bicicletta standard.

Caroline Groot celebra la vittoria AP/Thibault Camus

Soares da Silva batte il record mondiale di 29 anni nei 400 m

La brasiliana Rayane Soares da Silva ha vinto la finale dei 400m T13 femminili battendo un record che resisteva da 29 anni.

Ha chiuso in un incredibile 53.55 sulla pista dello Stade de France, superando il precedente 54.56 stabilito dalla statunitense Marla Runyan a Los Angeles nel 1995.

Nonostante l'incredibile risultato, Soares ha dichiarato di non essere molto sorpresa: "Mi stavo allenando per questo", ha dichiarato. "I miei tempi sui 400 e 200 metri erano buoni in allenamento".