Gli atleti rifugiati stanno per salire sul palcoscenico di Parigi, mentre la migrazione record e l'aumento del populismo di estrema destra interessano gran parte del mondo, con i partiti di molti Paesi che stanno inasprendo le norme su immigrazione e diritto di asilo

Poco più di un terzo della Squadra Olimpica dei Rifugiati ai Giochi di Parigi è costituito da donne, dato che la rappresentanza femminile ha continuato a diminuire dalla creazione della squadra nel 2015.

Tuttavia, il 38 per cento di donne nella squadra non è l'unico calo registrato. La squadra paralimpica dei rifugiati ha meno del 13 per cento di donne.

Il numero di rifugiati nel mondo è triplicato, la metà sono donne e ragazze

Il numero di rifugiati è triplicato nell'ultimo decennio. Alla fine dello scorso anno, secondo l'agenzia per i rifugiati Unhcr, c'erano 43,4 milioni di rifugiati in tutto il mondo.

Circa la metà dei rifugiati, degli sfollati interni e degli apolidi sono donne e ragazze.

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) sottolinea che l'evento sarà il primo della storia ad avere una parità di genere.

Tuttavia, i singoli casi sportivi rivelano una storia diversa dalla realtà del quadro generale.

Per Michele Donnelly, professore associato presso il dipartimento di management dello sport della Brock University, il Cio "non sta rispettando il proprio impegno per la parità di genere", soprattutto perché non può imporla in una squadra su cui ha il controllo.

"Direi che è più simbolico che una reale rappresentazione dei problemi a livello globale", aggiunge Michele Donnelly.

Solo dieci donne nella squadra olimpica dei rifugiati, su 29 atleti

Secondo l'organizzazione benefica Women for Women International, "oltre alla povertà e ad altri problemi che tutti i rifugiati possono affrontare, le donne rifugiate hanno un ulteriore strato di oppressione dovuto alla discriminazione di genere".

Questo strato può essere visto come "lavoro non retribuito in casa, che si tratti di cura dei bambini, di assistenza ai parenti anziani, di cucina, di pulizie", dice Rachel Williams, responsabile delle politiche e degli affari pubblici dell'associazione Women in Sport.

L'attuale squadra olimpica dei rifugiati è composta da 29 atleti, con solo 10 donne in squadra.

Manizha Talash, una donna afghana di 21 anni che parteciperà alla prima gara olimpica di breakdance dopo essere fuggita in Spagna dai talebani, spera di essere fonte di ispirazione per molte ragazze.

"Sappiamo quanto sia importante la visibilità, in particolare per le ragazze che si dedicano allo sport, e quanto le ragazze possano trarre ispirazione dal vedere le donne eccellere nello sport", ha aggiunto Williams.

Sebbene il team di Women in Sport preferisca guardare al lato ottimistico e celebrare quasi il 40 per cento della squadra come donna, non tutti sono della stessa idea.

"Non credo che sia sufficiente", ha detto Donnelly. "I luoghi in cui il Cio ha il controllo totale devono essere un modello di comportamento per tutti, quindi le squadre dovrebbero essere uguali per tutti i sessi".

"Non tutti hanno la stessa esperienza come rifugiati, e ci sono maggiori rischi e sfide per le donne, le minoranze di genere e i disabili, e tutto ciò influenza chi alla fine può far parte delle squadre olimpiche e paralimpiche di rifugiati".

Così vengono finanziate le squadre olimpiche di rifugiati

Secondo il Comitato olimpico internazionale, la maggior parte degli atleti delle squadre è sostenuta dal Refugee Athlete Scholarship Programme, gestito dalla Olympic Refugee Foundation (Orf) e finanziato da Olympic Solidarity.

È stato il Comitato esecutivo del Cio a selezionare la Squadra olimpica dei rifugiati per Parigi 2024. Per essere ammessi, gli atleti devono essere concorrenti d'élite nei rispettivi sport e rifugiati nel Paese ospitante, riconosciuto dall'Unhcr.

"Si terrà conto anche di una rappresentanza equilibrata in termini di sport, genere e regioni", ha dichiarato l'Orf.

Tuttavia, Donnelly ritiene che la trasparenza e la responsabilità siano piuttosto carenti. "Non abbiamo molte informazioni su come vengono selezionati gli atleti per le squadre di rifugiati", ha detto. "Questo ci porta a porci delle domande e a chiederci come siamo arrivati a non avere un numero uguale di atleti uomini e donne nelle squadre dei rifugiati".