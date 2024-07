La squadra olimpica dei rifugiati è composta da 37 atleti di diversa provenienza, che vivono in 15 Paesi e gareggiano in dodici sport

A una settimana dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi è arrivata in Francia anche la squadra olimpica dei rifugiati. Gli atleti si sono ritrovati al raduno di Bayeux, in Normandia, per un evento di benvenuto prima dei Giochi in programma dal 26 luglio all'11 agosto.

L'evento è stata un'opportunità per gli atleti per incontrarsi per la prima volta e conoscersi: la squadra olimpica dei rifugiati è composta da 37 di diversa provenienza, che vivono in 15 Paesi e gareggiano in dodici sport. Presentato per la terza volta consecutiva ai Giochi Olimpici, il Refugee Team di quest’anno è il più numeroso finora, e riflette il numero crescente di rifugiati a livello globale.

Saeid Fazloula: non siamo solo 37 atleti ma centinaia di milioni di rifugiati senza casa e senza speranza

“Siamo 37 atleti per 120 milioni di rifugiati nel mondo e vogliamo rendere consapevoli che non siamo solo 37 atleti, ma centinaia di milioni di rifugiati senza casa e senza speranza. Quindi speriamo di poter effettivamente cambiare qualcosa”, ha dichiarato Saeid Fazloula, canoista iraniano che vive e si allena in Germania.

"Siamo felici di essere finalmente arrivati in Francia - ha detto Masomah Ali Zada, capo missione della squadra olimpica dei rifugiati -, come squadra, per preparare i Giochi Olimpici. La città di Bayeux ci ha accolto a braccia aperte ed è l'ambiente perfetto per connetterci e costruire spirito di squadra e unità. Il nostro obiettivo è portare questo spirito e questa unione con noi a Parigi, dove presenteremo al mondo questa squadra unica durante la cerimonia di apertura". La squadra soggiornerà al villaggio olimpico della capitale francese.