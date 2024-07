Riassunto e punteggi della prima giornata delle Olimpiadi di Parigi. La partita di calcio Argentina-Marocco è stata sospesa per quasi due ore a causa delle invasioni di campo, mentre l'inno nazionale israeliano è stato fischiato a gran voce prima dello scontro con il Mali a Parigi

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 si sono aperti con una sorprendente vittoria per 2-1 della squadra di calcio maschile del Marocco contro i campioni panamericani dell'Argentina, a Saint-Étienne, in una partita caotica che è stata sospesa per quasi due ore dopo che diversi individui hanno fatto irruzione nel campo.

Un altro risultato straordinario è arrivato da Bordeaux, dove il Giappone ha sconfitto il Paraguay per 5-0, mentre la Francia ha soddisfatto il pubblico a casa con una comoda vittoria per 3-0 sugli Stati Uniti.

I padroni di casa hanno avuto un inizio meno brillante nel rugby sevens maschile, dove hanno battuto l'Uruguay 19 a 12 ma hanno pareggiato con gli Stati Uniti 12-12.

Le Fiji, medaglia d'oro a Tokyo 2020, hanno sconfitto gli Stati Uniti 38-12 e l'Uruguay 40-12, mentre l'Irlanda ha superato i campioni del mondo in carica del Sudafrica per 10-5, che ha perso anche contro la Nuova Zelanda per 17-5.

Di seguito i risultati completi di calcio e rugby.

L'inno nazionale israeliano è stato sonoramente contestato prima dell'incontro di calcio contro il Mali

L'inno nazionale israeliano è stato sonoramente contestato prima del calcio d'inizio della partita di Israele contro il Mali al Parc des princes di Parigi.

La squadra israeliana è arrivata accompagnata da una pesante scorta di polizia, con motociclisti in testa e una dozzina di furgoni antisommossa dietro. Agenti di polizia armati hanno pattugliato lo stadio, anche se l'atmosfera all'esterno era più tranquilla.

I tifosi del Mali hanno cantato con orgoglio il loro inno, suonato per primo. Quando è stato il turno di Israele si sono levati immediatamente fischi e boati. Il volume degli altoparlanti dello stadio è stato palesemente alzato per cercare di soffocare i fischi.

Una volta iniziato il gioco, i giocatori israeliani sono stati fischiati ogni volta che hanno toccato la palla. Diversi tifosi sugli spalti del Mali tenevano in mano bandiere palestinesi. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti in quella che sembrava un'accesa discussione tra alcuni tifosi.

Il Marocco stordisce i campioni panamericani dell'Argentina

È stato un inizio di torneo caotico per il Marocco e l'Argentina , vincitrice delle medaglie d'oro di calcio alle Olimpiadi del 2004 e del 2008 e considerata la favorita in Francia.

A sorpresa il Marocco ha battuto 2-1 il campione panamericano, ma non prima che alcuni tifosi marocchini furiosi invadessero il campo per protestare contro quello che sembrava essere un pareggio al 16esimo minuto del tempo di recupero e che la partita venisse sospesa per quasi due ore.

All'inizio del secondo tempo il Marocco sembrava avviato alla vittoria con un 2-0 merito della doppietta di Soufiane Rahimi, poi un gol di Giuliano Simeone al 68esimo minuto ha rimesso in corsa la squadra sudamericana, che ha iniziato a tempestare di tiri il portiere marocchino.

Negli ultimi secondi del tempo di recupero, ben 16 minuti, Medina ha pareggiato con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Il mega recupero ha provocato l'indignazione dei tifosi del Marocco: molti hanno lanciato oggetti e rifiuti dagli spalti, mentre alcuni si sono precipitati in campo mentre i giocatori fuggivano negli spogliatoi e gli steward tentavano inutilmente di placcarli. A quel punto la partita è stata ufficialmente sospesa e alla folla è stato chiesto di lasciare lo stadio.

Poi il colpo di scena: dopo quasi due ore, a stadio ormai vuoto, l'arbitro ha richiamato le squadre in campo e, mostrando il Var, ha decretato un fuorigioco di mezzo piede da parte dell'Argentina nell'ultima azione, che aveva portato al pareggio. Il gol è stato annullato e la partita è ripresa per quattro minuti, assegnando la vittoria al Marocco.

Stewards catch pitch invaders during the men's Group B match between Argentina and Morocco at Geoffroy-Guichard Stadium in Saint-Étienne AP/Silvia Izquierdo

La Francia padrona di casa parte bene nel calcio

I gol di Alexandre Lacazette e Michael Olise hanno aiutato la Francia a vincere per 3-0 contro gli Stati Uniti. Loic Bade ha aggiunto il terzo gol con un colpo di testa in ritardo per sigillare una vittoria che sembrava in dubbio fino a quando l'ex attaccante dell'Arsenal Lacazette ha fatto gol dalla distanza al 61esimo minuto.

Risultati del primo giorno delle Olimpiadi di Parigi

Calcio maschile, fase a gironi

Argentina 1-2 Marocco

Uzbekistan 1-2 Spagna

Guinea-Nuova Zelanda 1-2

Egitto 0-0 Repubblica Dominicana

Iraq 2-1 Ucraina

Giappone 5-0 Paraguay

Francia 3-0 Stati Uniti

Mali 1-1 Israele

