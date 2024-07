Di Euronews

A meno di 30 minuti da tutte le sedi olimpiche, il campo militare è situato in posizione strategica per le operazioni di sicurezza nella regione di Parigi. I soldati sono alloggiati in prefabbricati, con quindici persone per dormitorio

È una Parigi blindata quella che si appresta ad inaugurare i Giochi Olimpici. I militari sono arrivati nella Capitale per garantire la sicurezza. Alcuni di loro hanno appena terminato una missione in Mali o in Afghanistan.

È stato battezzato il campo “Caporal Alain-Mimoun” e può ospitare sino a 4.500 soldati. In tutto, 18mila militari saranno dispiegati a sostegno delle 45mila forze di sicurezza interne, polizia e gendarmeria.

Un soldato attraversa il campo militare allestito nel bosco di Vincennes, lunedì 15 luglio 2024 appena fuori Parigi. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Ankhena è una riservista del 93° reggimento di artiglieria: “La nostra missione - dice - sarà quella di mettere in sicurezza i siti olimpici e paralimpici. Si tratta di un compito che conosciamo molto bene e per il quale siamo addestrati, sia come riservisti che come soldati”.

"Il più grande campo militare"

La base militare dispone di un'infermeria, di servizi igienici e di un refettorio, tutto realizzato in soli 65 giorni, e di centri operativi dove la cerimonia di apertura dei Giochi sarà osservata da vicino.

"Dalla Seconda guerra mondiale, questo è il più grande campo costruito a Parigi”, afferma il colonnello Michel Bergier, responsabile di Caporal Alain Mimoun: “Dopo più di quarant'anni nell'esercito, è la prima volta che vedo un risultato del genere".

L’ultimo grande campo, allestito dalle forze armate francesi negli ultimi anni, è stato quello di Gao, in Mali, dove erano dispiegati circa a 2.000 uomini nell’ambito dell’operazione anti-jihadista Barkhane.