Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha dichiarato che per il momento non ci sono "minacce concrete" e dirette ai Giochi. Preoccupano il "terrorismo militarizzato" e gli attacchi informatici

Il ministro dell'Interno francese ha dichiarato che non ci sono minacce concrete ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi, che hanno comportato la messa in moto di un'ingente operazione di sicurezza e il più grande dispiegamento di forze dell'ordine in tempo di pace nella storia della Francia.

La capitale francese è blindata: strade e stazioni della metropolitana sono state chiuse, sono state erette circa 44mila barriere, è stato creato un elaborato sistema di codici QR per i residenti e per chi vuole accedere al lungosenna e alle isole.

Sono state sottoposte ad accurati controlli circa un milione di persone: tutti i volontari olimpici, i lavoratori e qualsiasi persona coinvolta a qualsiasi titolo nei Giochi, come anche tutti coloro che hanno richiesto il pass per entrare nella zona di sicurezza più strettamente controllata, il lungosenna nel centro città.

E a meno di 72 ore dall'inizio delle Olimpiadi estive del 2024, Gérald Darmanin ha dichiarato che è già stata interdetta la partecipazione all'evento a circa mille persone per il sospetto di potenziale "spionaggio".

“Non ci sono quindi minacce concrete ai Giochi Olimpici, né da parte dei servizi segreti francesi, né da parte dei servizi stranieri, amici e partner che ci stanno aiutando. Oggi stiamo ovviamente molto attenti a ogni segnale debole, come si dice nell'intelligence. Ma non abbiamo una minaccia concreta", ha detto Darmanin.

I funzionari francesi sono preoccupati per il “terrorismo militarizzato”, proveniente sia dall'estero che dall'interno della Francia. Sono anche preoccupati per il rischio di attacchi informatici che potrebbero colpire i sistemi di biglietteria e altre infrastrutture.

Parigi sta dispiegando 35mila agenti di polizia al giorno per le Olimpiadi, che inizieranno venerdì 26 luglio e si concluderanno venerdì 11 agosto, con un picco di 45mila presenze per la scenografica cerimonia di apertura sulla Senna.