Il candidato repubblicano riprende la campagna elettorale. Per la prima volta sul palco c'è anche J.D. Vance dopo la nomination alla convention a Milwaukee. Trump attacca i democratici e prende le distanze dal Progetto 2025

PUBBLICITÀ

Con cerotto più piccolo e non più bianco, Donald Trump ha ripreso la campagna per le elezioni presidenziali di novembre tenendo un comizio a Grand Rapids, in Michigan, a una settimana dall'attentato a Butler. "È successo esattamente una settimana fa”, ha detto Trump alla folla, riflettendo sulla sparatoria in Pennsylvania che lo ha lasciato con un orecchio insanguinato, ha ucciso uno dei suoi sostenitori e ne ha feriti altri due.

“Sono qui davanti a voi solo per grazia di Dio onnipotente, non dovrei essere qui adesso”, ha proseguito il candidato repubblicano che giovedì ha accettato la nomination del partito per la corsa alla Casa Bianca. Al comizio ha partecipato anche il senatore dell'Ohio J.D. Vance: si è trattato del primo evento insieme con Trump dopo la nomina candidato a vicepresidente a Milwaukee.

In migliaia a Grand Rapids per Trump e Vance: sulle t-shirt la foto dell'attentato

La sicurezza è stata aumentata nella città e i migliaia di sostenitori sono stati sottoposti a molti controlli prima di entrare nell'arena. In molti indossavano il famoso cappello con la scritta "Make America Great Again", mentre altri la t-shirt con la ormai famosa foto di Trump con il pungo alzato dopo l'attentato.

“Trovo difficile credere che una settimana fa un assassino abbia tentato di togliere la vita a Donald Trump e ora abbiamo una folla incredibile in Michigan per dargli il bentornato in campagna elettorale”, ha detto Vance prima dell'arrivo di Trump.

Il Michigan è uno dei pochi Stati cruciali che dovrebbero determinare l'esito delle elezioni presidenziali di novembre. Trump ha vinto lo Stato per poco più di 10.000 voti nel 2016, ma il democratico Joe Biden lo ha riconquistato nel 2020, vincendo con un margine di 154.000 voti e conquistando la presidenza.

Sostenitori di Trump in Michigan Carlos Osorio/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Trump: "Mi sono preso un proiettile per la democrazia"

Dopo essere apparso in modo insolitamente sommesso ed emotivo durante la convention repubblicana, Trump è tornato alla sua solita modalità di comizio, insultando i suoi rivali democratici, ripetendo le sue bugie sulle elezioni del 2020 e costellando il suo discorso di battute che hanno scatenato le risate di un pubblico entusiasta.

Trump ha respinto i tentativi dei democratici di dipingerlo come una minaccia per la democrazia e un estremista, anche se ha giurato deportazioni di massa e minacciato punizioni contro i suoi nemici politici. "Continuano a dire 'è una minaccia per la democrazia', la settimana scorsa mi sono preso una pallottola per la democrazia”, ha detto tra applausi scroscianti.

Ma Trump ha anche parlato della sparatoria, imitando il modo in cui ha girato la testa per guardare il grafico degli attraversamenti del confine meridionale proiettato sullo schermo alle sue spalle a Butler e ha schivato per poco il proiettile che lo ha colpito all'orecchio. “Devo all'immigrazione la mia vita”, ha detto Trump facendo ironia sull'attentato e su uno dei temi più caldi della sua campagna.

Trump e i suoi sostenitori durante il comizio a Grand Rapids Kaytie Boomer/Kaytie Boomer | MLive.com

Trump tesse le lodi di Xi, Putin e Orbán

Trump ha poi raccontato di aver ricevuto molti messaggi dopo l'attentato. "Il presidente cinese mi ha scritto una bella lettera", ha detto Trump tessendo poi le lodi di Xi Jinping e Vladimir Putin e definendoli "intelligenti e tenaci" che "amano il loro Paese". "Xi è brillante, controlla 1,4 miliardi di persone con il pugno di ferro". Poi Trump ha citato anche il premier ungherese Victor Orbán: "Ha ragione nel dire che dobbiamo avere qualcuno che ci protegga". In un post pubblicato venerdì su X il premier ungherese ha ribadito che Trump riporterà la pace. "È sopravvissuto per una ragione: riportare la pace nel mondo ancora una volta", ha scritto Orbán.

Ancora incognita sulla candidatura di Biden

I democratici hanno dominato le recenti elezioni in Michigan, ma i repubblicani vedono ora un'apertura nello Stato, soprattutto perché i democratici restano divisi sull'opportunità che Biden abbandoni la corsa.

Biden ha ribadito di non volersi ritirare e ha cercato di riportare l'attenzione su Trump, affermando venerdì che il discorso di accettazione di Trump alla convention repubblicana ha mostrato una “visione oscura del futuro”. Sabato Trump ha sondato la folla su chi avrebbe voluto vedere come suo avversario, con applausi per Biden e forti fischi quando Trump ha chiesto della vicepresidente Kamala Harris.

“In questo momento, i capi del Partito Democratico stanno cercando freneticamente di rovesciare i risultati delle primarie del loro stesso partito per eliminare il disonesto Joe Biden dalla scheda elettorale”, ha accusato Trump.

Trump ha anche cercato di prendere le distanze dal Progetto 2025 della Heritage Foundation, un piano politico e personale per un secondo mandato di Trump elaborato da una serie di ex funzionari dell'amministrazione. Trump ha definito il progetto, che è diventato il fulcro della campagna di Biden, “gravemente di destra” e “seriamente estremo”, proprio come la “sinistra radicale”. “Non ne so nulla”, ha insistito.