Il raid israeliano di sabato contro Hodeida, controllata dagli Houthi, ha provocato morti e feriti. Secondo Benjamin Netanyahu non era un "porto innocente", ma il principale punto di ingresso per le armi iraniane. Domenica mattina un missile lanciato dallo Yemen è stato abbattuto dall'Idf

Sono almeno tre le persone morte e ottanta le ferite nell'attacco israeliano di sabato contro il porto di Hodeida, controllato dagli Houth. Si tratta della prima offensiva di Israele contro lo Yemen, dopo mesi di tensione con i ribelli sciiti. L'Idf ha rivendicato l'attacco, dichiarando di aver colpito depositi di stoccaggio del petrolio e alcune infrastrutture elettriche.

Secondo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il porto è stato utilizzato per scopi militari e come punto di ingresso per le armi mortali fornite agli Houthi dall'Iran, armi usate per attaccare Israele.

"Come Hamas e Hezbollah, gli Houthi sono parte integrante dell'asse del male dell'Iran. Questo asse non lavora solo contro Israele, ma minaccia la pace del mondo intero. Israele si aspetta che la comunità internazionale intensifichi gli sforzi contro l'Iran e i suoi proxy, per frenare l'aggressione iraniana e per proteggere la libertà di navigazione internazionale", ha detto Netanyahu nel suo discorso in tv sabato sera.

Perché Israele ha attaccato lo Yemen

Il raid aereo eseguito con F-35 da Israele è stata una risposta all'attacco con drone avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Tel Aviv, in cui un uomo di 50 anni è morto. Gli Houthi hanno rivendicato l'attacco. Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha dichiarato che l'attacco a Hodeidah è stato "un'azione esclusiva dell'Idf" e che non sono state coinvolte altre parti. Dallo scorso gennaio forze statunitensi e britanniche, oltre che la missione Aspides dell'Ue, hanno protetto le navi diventate bersaglio dei ribelli mentre attraversano il golfo di Aden e lo stretto di Bab al-Mandab, nel Mar Rosso.

Missile dallo Yemen contro Israele

Domenica mattina, l'esercito di Israele ha fatto sapere di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen. Secondo quanto riferito, non ha raggiunto lo spazio aereo israeliano ma le sirene hanno suono per segnalare i frammenti di missile dopo che è stato abbattuto. La tensione resta alta nella regione.

Gli Houthi hanno poi fatto sapere di aver colpito la nave americana Pumba nel Mar Rosso in un'operazione navale, aerea e missilistica congiunta.

Le reazioni al raid israeliano contro lo Yemen

Molti temono un'escalation del conflitto nella regione. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto "profondamente preoccupato per le notizie di attacchi aerei dentro e intorno al porto di Hodeida nello Yemen", ha fatto sapere il suo portavoce. "Bisogna evitare attacchi che potrebbero colpire i civili e danneggiare le infrastrutture civili", ha detto Guterres e ha poi invitato tutti "a dare prova della massima moderazione".

L'attacco contro Hodeida ha provocato anche una reazione da parte dell'Iran. Condannando il raid, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha paventato "un'escalation e un'espansione della guerra a seguito delle pericolose intemerate israeliane" e poi ha aggiunto: "Il popolo dello Yemen sta pagando il prezzo per il suo nobile sostegno alle persone innocenti, comprese donne e bambini, di Gaza".

Preoccupazione è stata espressa anche dal Cairo, tra i principali mediatori per la pace a Gaza. "L'Egitto segue con grande preoccupazione l'operazione militare israeliana sul territorio yemenita, che aumenta ulteriormente la tensione su tutti i fronti", si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri egiziano, che chiede di unire gli sforzi internazionali "per mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione".