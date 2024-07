Di Euronews

L'attacco con droni ha colpito una zona del centro di Tel Aviv vicino all'ambasciata Usa causando almeno un morto e dieci feriti. "Si è trattato di un attacco terroristico mirato a uccidere civili in Israele", ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano

Un drone ha colpito nella notte tra giovedì e venerdì il centro di Tel Aviv uccidendo un uomo e ferendo altre persone a pochi metri dall'ambasciata statunitense.

La polizia di Tel Aviv ha riferito che l'esplosione è avvenuta intorno alle 3:10 del mattino ma che gli agenti non sono riusciti a localizzare il punto di contatto, suggerendo che l'esplosione sia avvenuta in aria.

Le sirene di allarme non sono scattate: secondo i primi risultati delle indagini riferiti dai militari israeliani, l'esplosione è stata provocata dalla caduta di un oggetto aereo che non ha però fatto scattare alcun allarme. Il drone imbottito di esplosivo sarebbe stato individuato ma non sarebbe intervenuta la difesa aerea per un "errore umano".

Houthi rivendicano attacco con drone a Tel Aviv

I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco con droni su Tel Aviv. In un comunicato, le forze filo-iraniane hanno sostenuto che la loro "forza UAV" ha attaccato "uno degli obiettivi importanti nella regione occupata di Giaffa, oggi chiamata Tel Aviv israeliana".

Gli Houthi hanno inoltre minacciato di continuare a colpire Israele in "solidarietà" con i palestinesi della Striscia di Gaza, teatro - affermano - di un "massacro" dal 7 ottobre dello scorso anno per le operazioni militari israeliane contro Hamas scattate in risposta all'attacco di quel giorno in Israele.