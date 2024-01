Le Olimpiadi di Parigi portano gli albergatori a speculare sui prezzi del soggiorno. Aumenti anche al 300%

Allarme rincari a Parigi. Nella capitale francese, che ospiterà i Giochi olimpici dal 26 luglio all'11 agosto prossimi, il prezzo delle camere d'albergo è già iniziato a salire. Il prezzo medio di una stanza è triplicato se riferito alla notte della cerimonia di apertura.

Il Paris convention and visitors bureau è preoccupato per l'impatto di questa inflazione fino al 300% sull'industria alberghiera e per limitare il massiccio aumento dei prezzi le autorità effettueranno controlli negli alberghi e nei ristoranti.

Per gli albergatori l'evento sportivo è una fortuna da non farsi sfuggire, ma l'aumento dei prezzi potrebbe scoraggiare alcuni dei 16 milioni di visitatori attesi, come sottolineato da molti ai microfoni di Euronews.