Di Euronews

L'Ungheria ha esteso la possibilita ai lavoratori russi e bielorussi di richiedere un visto lavorativo. Gli Stati Baltici hanno paura che questo allentamento delle regole possa mettere a rischio la sicurezza dell'area Schengen

Gli Stati baltici hanno espresso preoccupazione per il potenziale rischio alla sicurezza che l'Ungheria potrebbe causare al blocco europeo allargando le regole di ingresso per i cittadini di Russia e Bielorussia.

Il programma di immigrazione ungherese consente ai lavoratori stranieri di rimanere nel Paese per almeno due anni e può aprire la strada alla residenza permanente. L'Ungheria ha esteso il programma, originariamente accessibile ai cittadini serbi e ucraini, ai Paesi candidati all'Ue Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia settentrionale e Moldavia, oltre che a Bielorussia e Russia.

In una lettera al Commissario europeo per gli Affari interni, Ylva Johansson, i ministri degli Esteri e dell'Interno dei Paesi baltici e nordici hanno affermato che le recenti scelte dell'Ungheria “possono costituire un serio rischio per la sicurezza”.

Anche i ministri degli Esteri di Lettonia e Lituania hanno dato voce alle loro preoccupazioni in una conferenza stampa congiunta ad Adutiškis.

“Non c'è mai stato uno spazio Schengen libero per i diplomatici russi con intenzioni ostili, e non c'è mai stato uno Schengen libero da possibili violazioni della sicurezza da parte di alcuni Paesi”, ha dichiarato Baiba Braže, ministra per gli Affari esteri lettone.

“Per questo motivo lo prendiamo molto seriamente come un rischio per la sicurezza, e c'è stata una lettera congiunta dei ministri nordico-baltici - sia degli Esteri che degli Interni - e siamo attualmente in attesa della valutazione della Commissione sulle complicazioni legali che la decisione ungherese ha creato, ma anche dell'impatto sulla sicurezza, sulla cooperazione e da altri punti di vista”, ha aggiunto.

Gabrielius Landsbergis, ministro degli Affari esteri della Lituania, ha fatto da eco alle parole di Braže: “È una situazione unica. Schengen è costruito sulla fiducia. Confidiamo che gli altri facciano come noi. Se questa fiducia viene meno o rischia di venire meno, dobbiamo trovare il modo di ristabilire l'equilibrio nell'area Schengen”.

“Le attuali disposizioni prevedono misure aggiuntive, come controlli più severi sulle persone che entrano attraverso le frontiere esterne dell'Ue. Ma questo deve essere valutato dall'Unione europea come organismo o dall'Unione Schengen”.

L'Ungheria respinge le preoccupazioni

Il governo ungherese ha risposto alla richiesta di Bruxelles di fornire spiegazioni in merito all'allentamento dei requisiti di ingresso per i cittadini russi e bielorussi, respingendo i timori che ciò possa minare la sicurezza dell'area Schengen.

Il ministro dell'Interno ungherese Sándor Pintér sostiene che il sistema di immigrazione sarebbe stato rilasciato “in conformità con il quadro normativo dell'Ue e tenendo in debita considerazione i rischi per la sicurezza”.

“L'Ungheria continua a porre grande enfasi sulla protezione della propria sicurezza nazionale e della sicurezza dell'area Schengen nel suo complesso”, ha aggiunto Pintér.

Il governo ungherese ha dichiarato che i lavoratori che richiedono il permesso saranno sottoposti allo stesso rigoroso processo di screening utilizzato per tutti gli altri Paesi, sottolineando che la Commissione non ha mai espresso preoccupazioni sulle procedure attualmente in vigore.