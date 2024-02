Giovedì gli organizzatori delle Olimpiadi hanno svelato il design unico nel suo genere che permetterà a ogni atleta sul podio di portarsi a casa un pezzo del monumento più iconico della Francia

Una medaglia olimpica intarsiata con un pezzo della Tour Eiffel. Questo il design unico nel suo genere svelato giovedì dagli organizzatori dei Giochi olimpici di Parigi, che si svolgeranno dal 26 luglio all'11 agosto prossimi.

In ogni medaglia d'oro, argento e bronzo sarà incastonato un pezzo di ferro esagonale prelevato direttamente dal monumento più iconico della capitale francese, così che ogni medagliato, oltre alla gloria, si porterà a casa anche un po' di Francia e della sua storia.

È la prima volta che le medaglie olimpiche, tradizionalmente piuttosto sobrie, presentano un design del genere. L'unico strappo alla regola era stato quello delle Olimpiadi di Pechino del 2008, dove le medaglie erano state intarsiate con preziosi dischi di giada.

Il design delle medaglie delle Olimpiadi di Parigi 2024

Il responsabile del design del comitato organizzatore dei Giochi ha spiegato che i pezzi incastonati delle medaglie sono stati tagliati da travi e altri componenti in ferroche sono stati sostituiti durante i lavori di ristrutturazione della Torre, che ha 135 anni, e conservati per sicurezza. I pezzi sono stati quindi lucidati e verniciati per la loro reincarnazione.

Nessun dettaglio è lasciato al caso. La forma esagonale dei pezzi rappresenta la Francia, riprendendo il soprannome (L'Hexagone) con cui i francesi spesso si riferiscono al loro Paese, proprio per via della sua forma. Sulle piccole lastre di ferro è poi inciso "Paris 2024", il logo dei Giochi e i cinque anelli olimpici.

Le sei piccole chiusure che tengono i pezzi incastonati nelle medaglie sono un'allusione ai 2,5 milioni di rivetti che legano insieme la Tour Eiffel. Infine, gli organizzatori dei Giochi hanno sottolineato come i dischi d'oro, argento e bronzo sono stati tutti riciclati e non estratti di recente.