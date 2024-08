Gli Oasis tornano insieme e annunciano un tour mondiale nel 2025

Sono passati 15 anni dall'ultimo concerto del fratelli Noel e Liam Gallagher, che si sono lasciati dopo una lite in un backstage a Parigi. Ora la notizia della clamorosa reunion di una band che ha già fatto la storia della musica

Sono passati giorni, mesi e anni di rumors. Ora c'è la conferma ufficiale: la band Oasis, leggenda del rock, ha annunciato che una clamorosa reunion. Per la prima volta dal 2009, i fratelli Noel che Liam Gallagher suoneranno di nuovo insieme in un tour mondiale previsto nel 2025. I due musicisti hanno pubblicato la notizia del tour "Oasis Live 25" sui loro account, insieme a quelli ufficiali degli Oasis, dicendo: "Ci siamo, sta succedendo".

Sebbene sia stato definito un tour mondiale, gli spettacoli finora confermati comprendono solo date nel Regno Unito e in Irlanda. Allo stato attuale, la band si esibirà negli stadi di Cardiff, Londra, Manchester, Edimburgo e Dublino nei mesi di luglio e agosto 2025. I biglietti saranno messi in vendita sabato 31 agosto. Un comunicato stampa ha definito questi concerti come la "tappa nazionale" del tour: un annuncio entusiasmerà i fan più lontani, con la promessa che "sono in corso piani" per andare oltre l'Europa nel corso dell'anno.

Nel loro primo commento all'annuncio, la band ha precisato: "Le armi hanno taciuto. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in televisione". L'annuncio arriva dopo le voci secondo cui la band sarebbe stata sul palco a Glastonbury e avrebbe organizzato una serie di concerti il prossimo anno, tra cui dieci date sia al Wembley Stadium di Londra che all'Etihad Stadium di Manchester.

I fratelli Gallagher hanno fatto poco per placare le speculazioni sull'imminenza di una reunion degli Oasis, lasciando intendere che potrebbe essere fatto un grande annuncio. Non solo: il frontman e il cantautore-chitarrista sono intervenuti sui social media per alimentare le aspettative dei fan su un potenziale tour.

Domenica sera è arrivata la conferma, da entrambi i fratelli, che hanno condiviso un breve filmato con il logo storico della band. Le immagini mostrano una scritta nera che recita "27.08.24", e "8am".

La stessa clip che allude alla data di martedì è stata mostrata anche sugli schermi principali del palco durante l'esibizione di Liam al Reading Festival di domenica sera, dove ha dedicato il brano degli Oasis "Half The World Away" al fratello e il loro "Cigarettes & Alcohol" alle persone che, a suo dire, odiano la rock band.

Le voci di una reunion si sono rincorse nell'ultimo anno, anche grazie all'apparente appianamento del rapporto conflittuale tra Liam e Noel. La loro "guerra tra fratelli" ha provocato in passato l'annullamento una serie di concerti, fino alla separazione del 2009.